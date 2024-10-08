中國加強出境限制 要求教師上繳護照

中國擴大出境限制，要求教師上繳護照。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國不斷收緊出境限制，強化社會控制。《金融時報》披露，去年開始越來越多學校教師和公部門員工被當局要求上繳護照，有地方教育局還提醒教師，一旦出國，不可接觸「外國敵對勢力」。

報導指出，從2003年起，中國對中高層官員出國進行嚴格限制，根據《中國公民出國旅遊管理辦法》，地方政府可以干預誰能出國、出國次數及目的地。到了2010年代中期，部分地區加強對教師的出入境管理，去年疫後放寬旅遊限制，各地教育局卻收緊教師出國限制。

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報導稱，中國當局一直視「向學生灌輸忠誠」為要務，關鍵就是教師和政治教育，所以必須防止他們受到「境外勢力思想污染」，散播對國家不利的思想。

今年3月，溫州市甌海區教育局發出教師出國新限制通告，要求所有公營學前教育機構、小學及中學老師交出護照，名字登記在公安局邊境管制單位系統內，出國必須向校方申請，每趟出國限期20天。出國期間也不能與「法輪功」或其他「外國敵對勢力」接觸。

今年夏天開學前幾周，廣東、江蘇和河南省教師在中國社群平台抱怨被迫交出護照。四川一名小學教師說，所有教師及公營機構員工都要交出護照，出國要向教育當局申請，「但我不認為會獲批」；河南一名教師也在小紅書表示：「我是英語專業的學生，夢想是去英語國家，現在感覺夢想實現不了」。

出國限制還波及退休人員，1名76歲的老人十多年前從中國國有飛機製造商退休，前雇主今年以「安全原因」收回他的護照，並禁止其出國探親。

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