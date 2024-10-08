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Costco金條被搶購一空 黃金市場「亮點」

2024/10/08 07:11

金價今年驚人飆升屢創新高，美國好市多（Costco Wholesale Corp.）商店的金條被搶購一空。（歐新社）金價今年驚人飆升屢創新高，美國好市多（Costco Wholesale Corp.）商店的金條被搶購一空。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價今年驚人飆升，屢創新高，美國好市多（Costco Wholesale Corp.）商店的金條被搶購一空。總部位於日內瓦的MKS PAMP SA金屬策略主管希爾斯（Nicky Shiels）表示，Costco是消費者黃金購買市場的「一個亮點」。

Costco的一站式購物便利性，透過提供低於傳統貴金屬經銷商的價格，以及為最忠實的客戶提供額外獎勵，帶來黃金購買人潮。此外，再加上黃金作為資金避風港和避險通膨的吸引力，很容易理解為什麼黃金買家會轉向倉庫零售商。

彭博一項調查顯示，Costco想要要保持貨架上的貴金屬庫存有多麼困難。根據對美國46個州101家商店的電話調查，在接受調查的Costco商店中，大約77%的庫存金條在10月第一周就銷售一空。

彭博報導，來自新澤西州的33歲分析工程師賽亞（Sourav Sethia）表示， 「每當金條到達時，我都會接到Costco的電話，因為我是舊買家。所以每當我看到價格回落時，我都會趕去Costco買一件」；「總的來說，這是很棒的體驗」。

黃金今年以來漲幅近30%，屢創新高。猛烈的上漲不僅使其成為表現最好的商品之一，也意味著貴金屬的表現優於美國股票和債券。上個月金價突破每盎司2600美元。

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