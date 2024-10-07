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漲價前葡眾會員提前拉貨 葡萄王9月營收創新高

2024/10/07 19:23

葡眾會員因應漲價提早拉貨，帶動葡萄王9月營收創新高。圖為去年完工的葡萄王健康展望園區。（葡萄王提供）葡眾會員因應漲價提早拉貨，帶動葡萄王9月營收創新高。圖為去年完工的葡萄王健康展望園區。（葡萄王提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕葡萄王生技（1707）今（7）公布9月營收12.32億元，創下單月營收歷史新高，年增61.02%；第三季營收29億元，為同期最佳，季增5.11%、年增13.66%，累計前9月營收80.05億元，年增7.67%，改寫歷年同期新高。

葡萄王表示，9月營收成長，主要是子公司葡眾因應原物料、製造、人力等成本持續攀升，於月初公告調整部份商品售價，為此波漲價前的超買，帶動9月銷售業績創新高。

至於其他事業體，上海葡萄王自有品牌通路銷售延續穩健成長動能；母公司葡萄王代工需求持續升溫，集團預期第四季營收有望維持年增表現，全年營收看增持續走揚目標不變。

葡萄王表示，子公司葡眾9月初公告主力商品995生技營養品、永生福朗、樟芝益等三項產品調價，刺激會員超買存貨，帶動葡眾9月份業績表現亮眼，年增83.9%，Q3營收年增14.37%，累計1~9月年增5.17%。

至於母公司台灣葡萄王，代工業務持續暢旺，9月營收年增13.8%，累計1~9月年增4.89%。但部分訂單因排程延後至10初出貨，延後出貨動能估計將於Q4發酵。

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