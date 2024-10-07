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虛擬通貨產業登記制明年上路 業者憂合規空窗期

2024/10/07 18:24

金管會預告虛擬通貨產業明年將採登記制。（示意圖，美聯社檔案照）金管會預告虛擬通貨產業明年將採登記制。（示意圖，美聯社檔案照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕金管會公告，未來虛擬資產監管將採「登記制」，現已完成洗錢防制法遵聲明的26家業者也需在明年第三季前登記。虛擬通貨（VASP）公會對此稱「樂見其成」，將與主管機關合作推動市場朝健全方向邁進；但也有業者憂心有合規空窗期，影響營運，也平白加重申請成本。

金管會近日預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」修正草案、「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」草案。根據規定，通過反洗錢法遵的業者需在明年3月底前提出申請、9月底完成登記，若逾期可依「洗錢防制法」第六條規定，最重可處2年以下有期徒刑或併科500萬元以下罰金。

不過值得留意的是，金管會特別強調，「欲從事虛擬資產服務之業者，宜審酌是否俟登記制生效後再行送件，避免造成其短時間內須依不同規定重新申請之困擾」；而現行有十數家業者已遞件申請反洗錢法遵、並正在審核中。

對此，產業人士表示，雖正向看監理制度逐漸完善，但已遞件的業者難在未來3個月通過法遵，又需再等登記制上路重新申請，合規成本白白加重，且至少未來3個月將成空窗期，僅仰賴業者自律、虛擬通貨產業又瞬息萬變，政府恐難善盡監理與消費者保護之責。

專家也指出，登記制審核會較反洗錢法遵更嚴格，主管機關也可藉以剃除部分燙手山芋，預期26家業者中可能只有約10家能通過登記制審核，而沒有通過反洗錢法遵的業者除合規代表性有差距外，明年起也將受「洗錢防制法」第六條約束、其執行力與罰則都比現有規範更強，將成未合規業者的一大營運壓力。

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