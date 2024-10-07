新光大股東林伯翰再批「新新併」 台新金林維俊3點回擊

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對於新光金反對派大股東的攻擊，台新金總經理林維俊回應媒體說，這樣的行為只是在破壞金融市場秩序，非常不可取。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕就在「新新併」即將舉行股臨會前夕，「反對派」的新光金大股東林伯翰今天（7日）抨擊，新新併已違反金金分離，並呼籲金管會對於經營權等重大議題，禁止徵求委託書。對此，台新金總經理林維俊在接受媒體提問時，提出三點回應，直言林伯翰的行為，只是在破壞金融市場秩序，非常不可取。

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林維俊今天表示，就林伯翰對於「新新併」議題的攻擊，可以分三個層面來討論，第一是法律層面：當事人已經對林伯翰先生提起加重誹謗的告訴，所以，這個案子就已經進入偵查，不做任何的評論。

第二，在主管機關、即行政監理層面：金管會銀行局的長官已經對這個案子，過去已做出很明確的說明，沒有違反金金分離，並且也經過媒體廣泛的報導。

至於在沒有任何違法問題的一個會議中，對方截取其中的一小段錄音來操弄播放，並不會改變這個事件本身沒有任何違法的本質。林維俊說，林伯翰的行為只是在破壞金融市場秩序，非常不可取。

第三，在個人層面，林維俊說，金融機構因為管理大眾的資金，所以社會大眾及主管機關對於金融機構的負責人及經營者會有更高的道德水準的要求。

而根據媒體報導，林伯翰自己涉及到數件利用台灣新光集團的名義進行投資招攬的紛爭案件，有些案件也被判敗訴。

林維俊強調，另一方面，全世界橫跨美國、歐洲、日本、亞太區等數十家國際級投資機構，已經對新新併這個案子表達強烈的支持。所以，大家應該相信數十家國際級投資機構的判斷，還是一個有「投資招攬糾紛」的個人？這個答案應該非常清楚。

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