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台灣監理框架漸成形 VASP公會、本土交易所：樂見其成

2024/10/07 18:15

金管會預告虛擬通貨產業明年將採登記制。（示意圖，路透資料照）金管會預告虛擬通貨產業明年將採登記制。（示意圖，路透資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕金管會近日公告，未來虛擬通貨產業機採行「登記制」，未完成登記的業者將面臨罰則。虛擬通貨（VASP）公會對此稱「樂觀其成」，看好監理框架循序漸進、逐步走向合宜監管；幣託交易所也正向看待，除持續強化合規外，未來也會配合主管機關強化內控。

VASP公會對登記制態度正面。公會表示，台灣在虛擬資產的監管上，採取循序漸進，逐步形成合宜監管的態度，是公私協力的重要典範；公會積極配合金管會，在研擬草案過程中，政府也廣泛蒐集業者意見、取得共識，在保護使用者與產業監管的同時，營造產業發展的彈性空間，其中的節奏與平衡需眾人智慧。

VASP公會也說，金管會正式實施登記制，要求業者提升資安與資產保護等遵循事項，公會樂見此發展，並將持續與主管機關保持密切合作，並協助、輔導業者遵照法令規定完成準備，共同推動台灣虛擬資產市場朝著合規與健全的方向發展。

目前公會理事長由幣託交易所創辦人鄭光泰擔任。針對登記制，幣託表示，在成立初期便逐步建構含交易樣態監控、資安系統、洗錢防制等內控機制，並配合主管機關滾動調整，登記制研擬過程中也充分反應業者實際營運狀況，對於日益清晰的法律框架持正面態度。

幣託指出，預計在登記制申請過程中也將迅速應對準備工作，日後也會配合登記子法、打詐子法以及自律規範架構，逐步強化內控機制，配合監管保障投資人、提升產業運作透明度；在用戶保護方面，已自研風險管理系統，並與國際FinTech業者展開洽談，目標導入、整合成熟技術，強化平台安全性。

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