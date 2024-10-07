股匯分歧！新台幣重貶1.68角 收32.131元

美元反彈，新台幣重貶。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日大漲近400點，外資轉買超，不過新台幣兌美元匯率因美元大舉反彈，盤中重貶逾2角，最後收在32.131元、貶值1.68角，匯價連3黑、創近1個月新低，成交量爆出26.005億美元大量。

台股今日在台積電領軍下，開高走高，大盤指數收在22702.56點，大漲399.85點，三大法人同步買超，合計買超94.65億元。其中，外資結束連3賣，反手買超17.46億元。

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新台幣匯價一早反應美元強勢反彈，開盤即貶破32元整數大關，盤中最低觸及32.204元，重貶逾2角，午後在外資部分熱錢匯入下，貶幅有所收斂，但收盤價仍創下近1個月新低。

匯銀主管表示，美國上週五公布就業數據大好，使市場對於聯準會11月大幅降息預期降低，美債殖利率與美元同步大漲，目前幾乎有9成期貨投資人認為Fed 11月只會降息2碼。後續則持續觀察各項經濟數據表現，其中，本週即將登場的通膨數據包括消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）及聯準會本週將會公布9月會議紀錄，以及第三季財報即將登場都值得留意。

由於美元走勢轉強，新台幣在32元整數關卡貶破後，接下來先看32.3元價位能否守住，若32.3元貶破，不排除回測32.5元關卡，但因國際股市再度翻多，可觀察外資熱錢是否持續回流，對台幣帶來支撐。

根據央行公布4點匯價，美元指數大舉反彈0.61%，日圓首當其衝，重貶1.33%、韓元也大貶0.64%、新幣貶0.54%、台幣貶值0.52%。

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