勤誠前3季營收年增6成 全年續拚新高

勤誠9月營收14.7億元。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）今日公告9月營收14.7億元，月增12%、年增61.8%，創歷年同期新高；第三季營收42.7億元，季增18%、年增81.2%，展現強勁成長力道；前9月累計營收106.5億元、年增63.4%，創歷年同期新高。

勤誠指出，前三季終端需求暢旺，含GPU Server、ASIC Server、MGX等AI專案出貨優於預期，搭配Edge、Storage、Cloud各有不同客戶需求，帶動前三季營收接近去年全年營運成果，並對今年營運成長充滿信心，並將持續擴大全球佈局、深耕各類客戶。

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展望第四季，勤誠指出，終端客戶的AI投資佈局仍為關注重點，公司長期耕耘終端CSP（雲端服務提供商）及SI（系統整合商）客戶關係外，也積極發展與CPU、GPU供應鏈的合作，目前搭載GPU及ASIC的AI伺服器專案皆在陸續開發及出貨，加上近期通用型伺服器出貨回溫，可望進一步貢獻整體成長動能。

勤誠也指出，近期已正式推出1U、2U、4U等相關機種，並將首次參加2024 OCP Global Summit（開放運算計畫全球峰會），展出適配OCP DC-MHS及NVIDIA MGX架構的伺服器機構解決方案，打造企業短中長期加速發展的成長引擎。

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