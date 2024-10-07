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新新併股臨會前夕 台新金：外資電子投票已達7成信心滿滿

2024/10/07 17:42

台新金總經理林維俊（右）與新光金總經理陳恩光，今天向媒體說明合併之後的未來經營藍圖。（記者王孟倫攝）台新金總經理林維俊（右）與新光金總經理陳恩光，今天向媒體說明合併之後的未來經營藍圖。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「新新併」第二關考驗將在本周三（9日）登場，新光、台新兩家金控將同時各自舉行股東臨時會；台新金總經理林維俊表示，他剛做完海外說明會「Road Show」回台，外資對於新新併的支持程度，讓他受寵若驚，外資的電子投票率已經達到7成，對新新併可能結果「信心滿滿滿」。

林維俊並透露，若本週三股臨會投票結果同意本合併案，因為隔天周四是休假，預計將在11日送金管會審查。

就在「新新併」兩方舉行股臨會的前夕，正反兩方今天都有動作；新光金大股東林伯翰上午邀請媒體表達立場，而下午則是新光金總經理陳恩光與台新金總經理林維俊，雙雙現身在新光金總部，向媒體說明未來若合併之後的經營藍圖。

首先，在合併案的「新郎」台新金部分，林維俊直言，為爭取外資支持，他剛從國外回來，結果成果相當豐碩，已經超過我們的預期，期盼還沒有投票的股東可以在本週三股臨會當天，支持「新新併」、投下同意一票。

至於外資在新光金股臨會可能有多少比例投下同意票？林維俊說，目前已經完成的是電子投票，實際數字要等周三才會公布，外資的持股占比約20%，過往的投票率是70%左右，這次已經超過70%。

為何外資踴躍支持新新併？林維俊表示，主要有兩大原因，第一是新新併的「規模夠大」，台新與新光合併後總資產規模將成為金控第4大；第二是具有互補性，新光金強在壽險，台新金是銀行與證券。

「 面對2026年兩大國際接軌，若新光自己單獨經營，風險是比較高」，林維俊強調，外資機構認為，合併之後，就可以大大解決股東風險，兩個星期溝通下來，外資支持度可以說是受寵若驚。林維俊說，對新新併的態度也從很有信心，變成「信心滿滿」，今天再改為「信心滿滿滿」，又多了一個「滿」字。

此外，若股臨會通過之後，下一步是甚麼？依據「行政程序法」規定，金管會收到遞件後，必須於60個工作日進行准駁，但不含補件時間。

對此，林維俊表示，這是主管機關的權限，我們都高度尊重，也許快的話一、兩個月，慢的話也可能半年，無法臆測准駁日期。

另外，針對合併之後的子公司存續問題，林維俊表示，合併之後，母公司台新金是存續公司、新光金是消滅公司，新的公司中文為台新新光金控，英文縮寫為「TS」；至於子公司是以台新銀行、台新人壽及台新證券為存續公司，其中，台新人壽將更名為新光人壽，且日期將延至2026年兩大壽險制度接軌。

為何子公司都是以「台新」為名，唯獨「新光」人壽繼續沿用？林維俊表示，「台新人壽」當初是併購保德信人壽後而改名，這品牌只存在三年又三個月的時間；至於「新光人壽」是六十二年的老公司，品牌價值當然遠遠超過台新人壽。

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