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三星李在鎔無意分拆晶片代工 坦承美建廠遇困難

2024/10/08 07:01

三星電子無意剝離代工晶片製造以及邏輯晶片設計業務。（彭博）三星電子無意剝離代工晶片製造以及邏輯晶片設計業務。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子董事長李在鎔（Jay Y. Lee） 7日對路透表示，三星電子無意剝離其代工晶片製造以及邏輯晶片設計業務。

分析師表示，由於需求疲軟，三星晶片代工和邏輯晶片設計這兩項業務每年虧損數十億美元，並拖累這家全球最大記憶體晶片製造商的整體業績。三星一直向邏輯晶片設計和合約晶片製造領域擴張，以降低對記憶體晶片的依賴，邏輯晶片用於處理資料。

李在鎔在2019年宣布他的願景，希望於2030年超越台灣台積電，成為全球最大的代工晶片製造商。此後，三星宣佈在合約晶片製造領域投資數十億美元，在韓國和美國建設新工廠。

幾位知情人士告訴路透，三星一直在努力贏得客戶的大訂單來填補新產能。當被問及三星是否正在考慮剝離代工的晶片製造業務或LSI邏輯晶片設計業務時，李告訴路透：我們渴望發展業務，對剝離這兩項業務不感興趣。

李在鎔還表示，三星在美國德州泰勒建造新晶片工廠的項目「由於一些情況，以及美國總統選舉的變化而有點困難」。

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