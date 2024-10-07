環境部估排碳大戶若都提減量計畫 後年碳費估收60億元

環境部次長施文真說明，今天完成碳費費率審議，一般費率起徵價每噸300元、優惠費率AB則各為50元、100元。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕我國明年起徵碳費、後年開始收費，環境部今（7）天完成碳費費率審議，一般費率起徵價每噸300元、優惠費率AB則各為50元、100元。環境部估算，若排碳大戶都提出適用優惠費率B的自主減量計畫，預估2026年起每年可收到約60億元。

環境部今天召開第6次碳費費率委員會，委員建議一般費率訂為每噸碳300元，優惠費率A（行業別指定削減率）、B（技術標竿指定削減率）分別為50元、100元。環境部規劃近期就會預告費率草案、明年一月正式生效，碳費徵收對象明年需在5月底前試申報碳費（但不繳費），2026年正式收費。

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環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，根據環境部統計，台灣2022年溫室氣體排放總量約286百萬公噸二氧化碳當量，扣除碳匯後淨排放量約264百萬公噸二氧化碳當量，其中約51.4%屬於製造部門。全台有4家事業排放源年碳排量1000萬噸以上，年碳排量集中在5萬至10萬噸共183廠最多，其次為10萬至100萬噸共178廠。

蔡玲儀說明，碳費徵收對象依照提出的自主減量計畫，符合不同減量指定目標，可適用不同的優惠費率，要取得較優惠的優惠費率A，必須達到較嚴格的行業別指定削減率，一般行業至2030年相對基準年2021年需要削減42%，至於鋼鐵和水泥業則分別為25.2%、22.3%；若提出的自主減量計畫達到技術標竿指定削減率，各行業至2030年相對基準年平均（2018至2022年）削減率達23%，可適用優惠費率B。

環境部估算，若所有排碳大戶都不提自主減量計畫，以每噸碳一般費率300元估算，年碳排量達1000萬噸的事業排放源，一年就要繳近30億元的碳費；而年碳排量10萬噸的排放源，則要繳2250萬元碳費。但若所有要繳碳費的對象都提出自主減量計畫，並採取較容易達成的減碳目標（技術標竿指定削減率），以優惠費率B的100元估算，預估2026年起每年碳費收入約60億元。

環境部次長施文真則說明，對於碳費徵收對象而言，如果要取得優惠費率，需要先付出減碳成本的，因此不能單看政府收到多少碳費，就斷定碳費的減碳效果；對照其他國家的碳定價，其他國家並未規定要執行自主減量計畫才能取得優惠，但「我們的制度是有條件的優惠」。

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