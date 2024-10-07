加強投後管理 國發會劉鏡清：國發基金評估撤出如興

國發會主委劉鏡清表示，國發基金將加強投後管理，正在評估是否撤出如興；而對於長期虧損的Gogoro，也會進一步相經營團隊了解公司未來發展。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委劉鏡清表示，國發基金將加強「投資後管理」（投後管理），正在評估是否撤出如興；而對於長期虧損的Gogoro，也會進一步向經營團隊了解公司未來發展。

劉鏡清今赴立院經濟委員會報告業務概況，並備質詢。劉鏡清表示，國發基金投資的企業，如果是方向正確，但技能上有所不足，將增加委員進行技術評估；而未來投資合約都會明定，要讓國發基金進入董事會，才接受投資申請。

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劉鏡清說明，對於之前爆雷的如興，以及長期虧損、股價下挫的電動機車龍頭Gogoro等案，都有在討論投後管理。他指出，國發基金正在評估是否撤出如興；雖然國發基金在Gogoro沒有董事席次，但也會找接班團隊看看未來問題。

此外，國發會每兩年發布最新人口推估報告，依往年經驗，國發會最新人口推估會在8月公布，不過今年從9月6日、9月30日一路推遲到10月，至今尚未公布，引發外界質疑。

劉鏡清表示，延後的原因是希望能夠更負責任的報告，內部進行過多次會議。他說明，第1次是希望能和國際局勢做比較，而不是只看台灣的變化；第2次是希望要有答案，不要只提供數據，卻沒答案面對人民。目前預計10月17日委員會議討論後公布，不會再延期。

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