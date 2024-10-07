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閎康9月營收創同期新高 與瑞商SGS 簽訂合作意向書

2024/10/07 16:18

閎康董事長謝詠芬。（資料照）閎康董事長謝詠芬。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測大廠閎康（3587）今公布9月營收為新台幣4.52億元，年增10.82%、月增4.15%，創同期新高及歷史次高。

除了營收表現持續亮眼外，閎康與瑞商SGS 台灣檢驗科技也簽訂合作意向書，提供台灣車用半導體及車用電子元件產品相關客戶，完整ISO 26262功能安全產品驗證服務、AEC-Q車用電子元件可靠度驗證服務及軟失效 （Soft error rate）評估與分析，除了提升客戶對功能安全產品驗證重要性的認知，並促進相關服務的廣泛應用，以提升客戶產品在車用供應鏈的市場競爭力。

閎康董事長謝詠芬表示，公司具備通過 ISO 9000、ISO 17025、ISO15408、ISO 27001等車規認證合格實驗室，同時在汽車電子驗證有豐富的經驗，前後協助輔導客戶通過 AEC-Q 車用電子元件驗證超過60 家以上，豐富的經驗加上相關車用認證實驗室，將提供 ISO 26262 V-model 中具公信力與高品質實務驗證。

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