男性更愛追劇！萬事達卡：男性訂閱影音串流比女性高

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，高達47%男性有訂閱影音串流平台，比女性高6個百分點，顛覆只有女生愛追劇的印象。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕「訂閱制」已逐漸成為民眾生活的一部分，根據萬事達卡的最新調查，高達70%民眾使用訂閱服務．更有31%受訪民眾付費訂閱3種以上服務。該調查更發現，「追劇」並非女性專屬，因為高達47%男性訂閱影音串流平台，甚至較女性高出6個百分點，顛覆「女生愛追劇」的印象。

萬事達卡於今年5月30日至6月16日，針對1000名18至65歲台灣消費者的消費習慣，進行一項線上調查，調查結果顯示，高達7成受訪者使用訂閱制服務，訂閱項目以「影音串流平台（44%）」最高，其次是「美食外送平台（31%）」及「音樂串流平台（26%）」。

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調查也顯示，民眾使用訂閱服務並不侷限於娛樂，Google One與iCloud等雲端服務、叫車服務、超商咖啡等商品的訂閱制都日漸興起，值得注意的是，近年ChatGPT、Copilot等AI工具的訂閱服務，也開始進入民眾的視野。

分析不同年齡層使用者的偏好，萬事達卡發現，51歲以上「熟齡族」的訂閱消費並不輸年輕人，有66%付費訂閱服務，更有25%訂閱超商的咖啡、牛奶、便當商品並自動續訂，藉此獲得額外優惠；23%訂閱叫車服務，藉此獲得評分較高的職業駕駛及額外優惠。

31至50歲的「中生代」有高達70%使用訂閱服務，除了影音串流平台外，更有33%訂閱外送平台服務，顯示「中生代」更有意願和習慣「花錢買方便」；30歲以下「年輕族群」使用訂閱服務的比例高達71%，49%的30歲以下受訪者有訂閱影音平台，訂閱音樂串流平台則有35%，但年輕族群訂閱外送平台的比例僅有24%，顯示該族群較偏重娛樂生活。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，藉由此次調查發現，訂閱服務已不是年輕人的專利，中高齡族群同樣熱衷，且不同年齡族群在訂閱服務的選擇上也出現顯著差異。超過4成民眾訂閱多個同類型服務，近6成民眾會因價格、喜好內容而改變訂閱服務的平台。

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