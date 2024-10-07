薪資不減也免補時數！日企推「週休3日」 結果曝光

日本企業試行「週休3日」。（示意圖，彭博社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕很多上班族都希望假期越多、薪水維持不變，不過對老闆而言，一定會擔心假放得太多，恐怕影響到公司營運。最近有間日本企業，嘗試性地實施週休三日，結果業績竟然創下新高。

根據日本「朝日電視台」報導，位於愛知縣的黑板製造商Sakawa，社長坂和壽忠從一年半前，就在考慮「週休三日」制度。當時有3個方案考量，包括「每週多放一天假，薪資也減少」、「每週多放一天假，薪資不減，但是在其他工作日補回時數」、「每週多放一天假，薪資不減，也不補時數」。

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三個方案考量下來，坂和認為第1個方案會影響員工的工作意願，第2個方案則是會讓有家庭的員工，恐怕來不及回家煮飯等。第3個方案對員工而言，雖然是最不虧的選擇，但是站在老闆的角度，會擔心營運狀況恐受影響。

於是，坂和以「每月一次」、「多一天的休假固定在週三」、「全公司分成兩組輪替休息，確保週三公司依然有人」、「如果業績出現明顯下滑就立刻停止」等條件，開始試辦週休三日。

在試辦後，員工們有了更多自己的時間，可以兼顧自己的興趣，照顧孩子、健身等等。有的人總算可以趁著平常日，到放假不會營業的公家機關辦事，因此對於這項改變，都相當肯定。

在少了一天工作日後，公司開始檢討過往的工作方式，還能不能更有效率。像是減少不必要的會議，將時間確實花在刀口上，員工們的工作意識也明顯上升。結果顯示，公司業績不僅沒有下降，反而還創下新高，讓這個週休三日的試驗，有個成功的結果，未來還打算每個月再增加一週「週休三日」。

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