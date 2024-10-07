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Kia Sorento 7人座休旅車改款搶市 首批配額預接單已過半

2024/10/07 15:57

Kia總代理台灣森那美汽車全新改款的6人座和7人座大型休旅車Kia Sorento，今天正式上市。（台灣森那美提供）Kia總代理台灣森那美汽車全新改款的6人座和7人座大型休旅車Kia Sorento，今天正式上市。（台灣森那美提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕Kia總代理台灣森那美汽車全新改款的6人座和7人座大型休旅車Kia Sorento，今天正式上市，入門的 2.2L渦輪柴油動力Trendy車型建議售價165.9萬元起。

2.2L渦輪柴油動力Apex AWD 車型建議售價189.9萬元、1.6L渦輪油電Apex車型建議售價179.9萬元、Signature AWD車型建議售價194.9萬元。

台灣森那美總裁李昌益表示，首批配額300輛預接單已超過150輛，其中預接單HYBRID油電車款占87%，頂級的Signature AWD車款占6成，買家大都是原豪華車品牌車主。

全新的Kia Sorento承襲Kia EV9純電大型休旅車新世代設計語彙與前瞻科技配備，Turbo-Hybrid車型更提供尊榮6人座與7人座兩種不同的空間配置，滿足多樣化的車主需求。

其中6人座車型更提供專屬Premium Plus選配套件，包含全景天窗、全新松葉紋頂級NAPPA真皮座椅、第2排獨立雙座加熱座椅、副駕駛2向電動腰靠、車內LED照明、黑色麂皮頂棚、皮革包覆電動可調式多功能方向盤、10吋HUD抬頭顯示器、指紋辨識系統及車內電子數位後視鏡。

全新的Sorento共搭載兩種動力選擇，Turbo-Hybrid車型搭載1.6L渦輪油電動力，不僅具備小排氣量配置，最大綜效動力更可輸出提供235 ps最大馬力及37.4 Kg-m最大扭力，兼顧低稅金負擔與強勁動力等雙重優勢。

柴油動力車型則搭載2.2L渦輪柴油引擎，提供最大馬力194 ps，與高達45.0 Kg-m的最大扭力，強悍的扭力輸出正是戶外活動車主玩家的最佳選擇。

渦輪油電車型更首次導入E-VMC車輛動態控制系統，透過E-Ride、E-Handling、E-EHA等3大技術來平衡慣性、提高輪胎抓地力，來提升車輛在各種路面情境下的穩定度，增加乘坐舒適性。

同時導入智慧動能再生制動系統，可透過擁有複合功能的方向盤換檔撥片，調整油電系統的動能回收力道，更具備Auto與3段可調式動能回收等級設定功能，不僅可減少油耗、並延長煞車系統的使用壽命。

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