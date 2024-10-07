前9月賺贏去年全年！中信金前9月大賺587億再創新高

中信金前9月大賺587億元，再創新高（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕因子公司中信銀及台壽雙雙交出亮眼成績單，中信金（2891）前9月的獲利已超越去年全年，9月份單月稅後盈餘54.34億元，累計前9月合併稅後盈餘586.49億元，再創歷年同期新高；EPS 2.95元，也是歷史新高。

中信金今（7）日公告2024年9月份自結盈餘，子公司中國信託銀行9月財富管理業務動能強勁，銷售保險、基金及結構債業績大增，帶動相關手續費收入較去年同期成長41%。放款業務因掌握企業供應鏈融資需求及跨境業務商機，較去年同期成長9%。信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較去年度同期成長26%。累計中信銀前9月稅後獲利362.79億元，較去年同期成長14%，創下歷年同期新高。

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子公司台灣人壽9月份雖有股債資本利得挹注，但美元貶值0.3元產生匯兌損失，單月稅後獲利5.74億元，中信金指出，台壽持續掌握市場波動，伺機實現股票資本利得，也透過動態調整避險比例及避險工具來管理相關避險成本。保險業務方面，新契約保費較去年同期成長9%，持續累積保險本業穩定獲利來源。累計前9月稅後獲利210.69億元、年增45%。

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