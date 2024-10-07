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神基Q3業績創歷史單季新高 AI助攻全年營收可望挑戰高峰

2024/10/07 14:47

神基營運團隊看好全年在AI強固型產品帶動之下，全年營業額可望再戰巔峰紀錄。（神基提供）神基營運團隊看好全年在AI強固型產品帶動之下，全年營業額可望再戰巔峰紀錄。（神基提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基投控（3005）9月營收30.99億元，月增3.9%、年增1.8%；第3季營收91.36億元，季增5.56%、年增1.1%，創下歷史單季新高；今年前9個月營收265.95億元、年增2.62%，寫下歷史同期新猷，營運團隊看好全年在AI強固型產品帶動之下，全年營業額可望再戰巔峰紀錄。

神基董事長黃明漢本月5日出席集團家庭日活動，談到下半年產業情勢，由於筆電品牌廠仍醞釀新品佈局，因此旗下綜合機構件反轉向上的機會不高，且中國汽車市場競爭仍然激烈，不過，目前公司在軍工、AI商用等工業電腦出貨方面仍然強勁，帶動前3季累計營收個位數成長，除了全年業績將創新高，明年還會更好。

黃明漢指出，集團自今年第2季開始，已陸續向客戶推出導入AI技術的強固型電腦，為了增近企業級客戶在使用上的便利性，後續已規劃結合供應鏈夥伴，將大語言模型導入工作平台，打造以自然語言驅動的工業電腦，此領域產品毛利率將保持在40%至50%水準，未來的市場滲透率也會繼續提升。

黃明漢提到，今年資本支出主要是用於越南產線擴充，同時增加桃園龜山廠的生產設備，至於泰國新購入的土地，將視實際營運情形以在手現金滾動式調整佈局，集團現階段仍以人工智慧技術作為產品策略主軸，除了軍工、AI商用，也已切入美系公共安全應用領域專案。

整體來看，黃明漢看好今年訂單能見度對比去年同期高出30%至40%，上半年營收比重約46%至48%，下半年約54%至52%，在產品結構優化之下，合併毛利率有機會繼續提升，全年營收年增幅度7%至12%，在集團行銷策略持續強化之下，明年業績表現將進一步取得成長。

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