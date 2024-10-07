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華碩接手英特爾NUC事業一年 加速AI技術創新

2024/10/07 14:51

華碩今日宣布自去年10月正式接手英特爾NUC新一代運算單元業務後，已在AI（人工智慧）技術創新上取得許多突破。（記者卓怡君攝）華碩今日宣布自去年10月正式接手英特爾NUC新一代運算單元業務後，已在AI（人工智慧）技術創新上取得許多突破。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）今日宣布自去年10月正式接手英特爾NUC新一代運算單元業務後，已在AI（人工智慧）技術創新上取得許多突破。此為華碩首次進行大規格的產品與銷售轉移，藉由其ASUS NUC系列產品的小巧設計與強大性能，為用戶提供更豐富多元的卓越產品、技術支援與售後服務。

華碩電腦全球資深副總裁、開放平台事業群暨智慧物聯網事業群共同總經理許祐嘉表示，在接手英特爾 NUC產品線一周年之際，不斷突破創新，為全球客戶帶來最先進的技術。無論是推出全球首款AI迷你電腦，還是幫助現有NUC用戶順利移轉，皆展現華碩在維持產業領導地位上的決心。

過去一年，華碩延續英特爾NUC產品線十年來的優越產品效能及品質，成功將全球數千名用戶順利過渡至華碩NUC迷你電腦系列。華碩憑藉其穩定品質與創新技術，成為專業領域、電競娛樂或AI應用首選解決方案，協助用戶在AI新時代中持續領先。

華碩指出，今年9月於IFA展會上推出全球首款搭載Intel Core Ultra處理器（第二代），及Microsoft Copilot+ 的AI NUC迷你電腦NUC 14 Pro AI，該款產品配備最新NPU、GPU及CPU架構，提供比AI PC筆電更靈活的使用模式，帶來突破性的AI性能，為高階運算任務開啟全新可能。

此外，ROG NUC與NUC 14 Performance也為華碩AI NUC產品線注入新活力，專門為遊戲玩家及多用途商業應用而設計，將卓越性能的硬體完美融合於小巧外型中，兼具高效能與靈活性。

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