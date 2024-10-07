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歐美客戶拉貨助攻 美喆-KY 9月營收創歷年同期新高

2024/10/07 14:24

石塑地板製造業者美喆-KY（8466）9月合併營收達4.01億元。（取自美喆官網）石塑地板製造業者美喆-KY（8466）9月合併營收達4.01億元。（取自美喆官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕石塑地板製造業者美喆-KY（8466）今日公布9月合併營收達4.01億元，月增3.7％、年增91.2％，創歷年同期新高。

美喆-KY累計第3季合併營收達11.51億元，年增65.9％，為歷年單季次高；1至9月合併營收達28.1億元，年增37.3％，創歷年同期新高。

美喆-KY表示，9月營收除受惠歐洲地區主要客戶急單出貨認列挹注，集團也持續深化北美地區業務接單表現，以及積極進行多款SPC石塑地磚產品送樣。

隨著北美大型零售商、經銷商客戶持續穩定拉貨貢獻，帶動9月歐洲、北美地區銷售表現，分別較去年同期成長100.4％、192.4％，推升9月營收站穩4億水準，並改寫歷年同期新高。

美喆-KY指出，第3營收達11.51億元，季增22.2％、年增65.9％，隨著集團拓展北美地區SPC石塑地板業務接單有成，第3季北美地區營收比重已攀升至39.9％，較去年同期的20％明顯增加。

美喆-KY仍積極提升台南廠生產效率，有助於因應未來訂單的快速成長，進一步提升國際競爭力，精進整體集團營運獲利表現。

展望第4季，美喆-KY維持審慎樂觀看法，並同步拓展日本、台灣地區SPC業務接單表現，且隨著國際大廠因應地緣政治風險，加大供應鏈分散佈局趨勢明確，轉單效益皆有效提升台南廠產能稼動率表現，堆疊集團整體營運成長動能。

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