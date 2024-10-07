經濟部新創園區確定進駐橋科 強化企業研發能量

經濟部中小及新創企業署（中企署）確認將進駐橋科數位創新複合大樓，並與國科會合作，為企業提供更強大的研發能量。（資料照）

〔記者蘇福男／高雄報導〕橋頭科學園區、北高雄產業園區大興土木中，立委邱志偉要求經濟部應在北高雄成立新創園區，為廠商研發提供強大後盾，也協助產業轉型。經濟部中小及新創企業署（中企署）評估後，確認將進駐橋科數位創新複合大樓，並與國科會合作，為企業提供更強大的研發能量。

邱志偉強調，北高雄是傳統螺絲扣件主要生產區，同時也有許多科技廠在路科園區生產，台積電則在楠梓產業園區建廠，橋科地理位置適中，新創園區成立佔地利之便，也能為科技及傳統產業提供服務。

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邱志偉建議經濟部和國科會務必密切合作，在橋科數位創新複合樓群完工後，新創園區要盡速啟用，為地方新創事業提供孵化基地及研發量能，同時也檢討政府的新創扶持政策，除要擴大政府對新創事業的資源、資金挹注，更要確保南北均衡投入，為高雄新創提供源源不絕的能量。

中企署指出，橋科位於高雄半導體S廊帶樞紐，主要有電子、機械、鋼鐵等科技及傳統產業，且園區位於高雄新市鎮二期發展區，園區提供先進科技與創新產業研發及試生產空間，推動智慧科技產業發展，目前進入興建開發階段，也規劃導入新創創新能量，與國科會兩者資源相互搭配結合，將能發揮相乘效益。

此外，橋科目前還有發展積體電路、精準健康、智慧機械、航太、產業創新等產業聚落，園區鄰近國道1號、2號、台鐵、高鐵、捷運等，交通便利，發展潛力無窮，地理位置的優勢將能帶動更多產業進駐。

橋科數位創新複合樓群佔地2.7公頃，去年已動工，預計2026年中完工，第一期工程包括數位創新複合大樓、標準廠辦及保安大樓，在中企署及國科會南科管理局協商後，考量新創產業首重取得大廠及產業鏈結資源，後續規劃新創園區將進駐數位複合大樓的4樓進行場域規劃。

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