憂以色列炸石油設施 伊朗祭汽油限購令

外界憂心以色列可能轟炸伊朗石油設施，伊朗祭出應對措施，車主每次加油最多50公升。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗支持的哈瑪斯去年10月7日突襲以色列以來，迄今已滿一年，中東緊張情勢不僅沒有平息，還持續擴大。伊朗在10月1日向以色列發射至少180枚彈道飛彈，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）揚言報復，外界憂心以色列可能轟炸伊朗石油設施，伊朗在周日（6日）啟動汽油限購令，車主每天只能加兩次油，每次最多50公升。

綜合伊朗媒體報導，伊朗在上周向以色列發射至少180枚彈道飛彈後，以色列矢言報復，伊朗煉油廠等關鍵基礎設施恐遭以軍襲擊。

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報導提及，儘管伊朗是世界上石油儲存量最大的國家之一，礙於煉油能力有限，目前正面臨汽油短缺問題，以色列考慮將伊朗煉油廠作為潛在報復行動的一部分，恐進一步削弱伊朗能源業務。

為了避免能源短缺惡化，伊朗政府6日突然宣布汽油限購令，車主現在每天只能加2次油，每次最多 50 公升，低於之前的60公升，引發民眾對油價上漲的擔憂。

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