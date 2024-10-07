三星3奈米良率過低 實際數據不敢曝光

三星的3奈米晶片面臨低良率相關問題困擾。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓sammobile報導，三星的3奈米晶片（3nm Exynos 2500 ）正面臨低良率問題困擾，儘管三星對第二代3奈米製程和Exynos 2500 晶片表示有信心，但《韓國商報》（Business Korean）的報告稱三星3奈米良率較低，且未提供實際數據。

先前有傳言稱，三星將在Galaxy S25和Galaxy S25+中採用3nm Exynos 2500，在Galaxy S25 Ultra中採用3nm Snapdragon 8 Elite。然而，這種情況可能會改變，據報導三星正努力開發內部3nm Exynos晶片。

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三星半導體晶片代工領域一直面臨問題，儘管投資數十億美元，該公司仍未能趕上台積電。韓媒體指出，事實上，三星與台積電的差距只會越來越大。今年第2季度，台積電的市佔率上升至62.3%，而三星代工廠的市佔率則下降至僅剩11.5%。

三星可能會被迫在全球所有Galaxy S25 系列機型（Galaxy S25、Galaxy S25+ 和Galaxy S25 Ultra）使用高通的Snapdragon 8 Elite晶片。過去，Snapdragon晶片比Exynos晶片更強大、更有效率，這對三星來說是個壞消息，因為它無法趕上台積電和高通。

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