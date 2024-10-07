山陀兒災情不斷 Uber Eats砸千萬應援商家、外送員

Uber Eats宣布投入千萬在「山陀兒災後關懷方案」。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕颱風山陀兒上週猛烈風雨襲台，多個縣市出現淹水災情，Uber Eats今天宣布投入千萬在「山陀兒災後關懷方案」，應援10個縣市的商家合作夥伴、外送員和當地消費者，適用地區包含：高雄、屏東、台東、花蓮、南投、嘉義、雲林、宜蘭、基隆縣市。

在商家方面，Uber Eats將減免在地商家合作夥伴2個月月費，總共提供5000個申請名額，10月9日起開放申請。在外送員方面，將提供上萬名當地外送合作夥伴，每位600元關懷金，預計於10月9日至10日期間開始發放。

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在消費者方面，即日起至10月31日，上述地區的Uber Eats消費者輸入【應援點得到】優惠序號，點購餐飲美食滿149元可享外送費全額折扣優惠，活動期間每帳號限使用30次。此外，生鮮雜貨10月9日至10月17日期間，眾多清潔修繕用品5折起優惠。

Uber Eats台灣代理總經理Karthik Vasudevan表示，「紮根台灣多年，Uber Eats 早已成為消費者生活、商圈、社會的一份子。天災的衝擊我們感同身受，也因此多次與許多機構一起投入災後的互助行動，善盡企業社會責任。我們將持續關注需求，希望能為長期家園重建工作盡一份綿薄之力。」

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