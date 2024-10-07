戴德梁行顏炳立：房價不會上漲！甚至長線不看好

戴德梁行董事總經理顏炳立認為，房價不會上漲，甚至長線不看好。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價不會上漲，甚至長線已不看好，戴德梁行董事總經理顏炳立今在自家第3季商用不動產季報報告時，做出上述分析。

他認為，在央行祭出第7波信用管制之後，買氣已經明顯減弱，未來要觀察房市交易量是否出現萎縮，倘若交易量也跟著萎縮，房價很大機率就會下跌。

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至於，房價修正幅度，顏炳立指出，在市場買氣、交易量雙雙萎縮的前提下，假設蛋黃區房價下跌5%，蛋白區預期會跌15%至20%，但即便蛋黃區沒有跌、蛋白區也要下跌10%。

第7波信用管制並沒有濫殺無辜

對於央行第7波信用管制的看法，顏炳立表示，並沒有立委口中的濫殺無辜，只是給投資客、投機客一個教訓，而且並不認為這是史上最重的打炒房措施，只是讓資金不要再往房市投資。

而且顏炳立指出，信用管制出爐後，房市買氣基本上只會冷卻，但不至於出現斷頭、拋售，甚至降價賣的情況出現。他甚至認為，即便投資客「平轉」，房市的量也不會增加。

至於，今年前3季土地買氣這樣熱絡，顏炳立認為，是因為建商在「補庫存」，但地價並沒有創新高。

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