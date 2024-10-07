長天期美債好「吸金」，元大美債20年規模突破3000億元。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕根據櫃買中心、集保結算所資料，截至10月4日為止，元大美債20年（00679B）經過18次追加募集，最新規模突破3000億元。

元大美債20年為國內首檔債券ETF，2017年成立掛牌，近年受美國升息帶動美債殖利率上漲，加上長天期債券未來進入降息後的潛在資本利得空間，為此元大美債20年ＥＴＦ規模、投資人數快速成長，今年以來至10月4日當周規模、投資人數分別成長97.7%、60.6%，累積淨申購近1400億元，超越2023全年1080億元淨申購水準。

請繼續往下閱讀...

元大美債20年ETF研究團隊表示，美債具固定收益性質且由全球最強經濟體美國作為擔保，被視為無風險資產，是應對景氣放緩風險的最佳避險標的之一，未來若美國經濟數據呈現低於市場預期趨勢，可望持續鞏固市場對降息幅度增加之預期，引導避險資金進入，相對具信用利差擴大風險的非投資級債，將更能參與降息所帶動的行情表現。

不過，元大投信也提醒，未來美國實際降息步調仍待逐次FOMC會議決定，且參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，各次配息率會因市場變化而可能有所不同，投資人進場前仍應謹慎評估。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法