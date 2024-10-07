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焦點股》中石化：京華城土地遭扣押 外資暴砍股價重挫

2024/10/07 19:14

中石化因京華城土地遭扣押，今遭外資暴砍股價重挫（資料照）中石化因京華城土地遭扣押，今遭外資暴砍股價重挫（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北檢扣押中石化（1314）旗下鼎越開發價值高達111億元京華城地產，中石化中彈，週一股價開低一度暴跌7.78%，隨著股價急殺，低接買盤承接，股價跌勢收斂，然在外資大賣1.58萬張下，終場股價跌4.9%，收8.92元，成交量7.06萬張。

由中石化在2019年，由旗下鼎越開發以372 億1萬元標得京華城永久所有權。

中石化週一股價開盤直接摜破9元，以8.9元，下跌5.11%開出，在投資人瘋狂殺出，股價開低走低，早盤觸及8.65元，跌7.78%，隨著股價急殺，低接買盤承接，股價跌勢收斂，然在外資大賣1.58萬張下，終場股價跌4.9%，收8.92元。

台北地檢署4日針對京華城容積獎勵弊案有重大進展，檢方以涉及貪污、圖利等犯行為由，扣押了中石化旗下鼎越開發公司所有、價值高達 111 億 7023 萬 6000 元的京華城土地，鼎越開發表示，收到裁定後將依法提起抗告。

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