親俄駭客攻擊高科技業 數發部長：目前未見嚴重損害

數位發展部部長黃彥男出席立法院交通委員會，會前受訪。（記者王藝菘攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕親俄駭客組織上個月起對台灣發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，除了瞄準政府、金融機構外，台灣高科技業也受害，包含聯電（2303）、緯創（3231）這幾日都發布重訊證實遭到駭客攻擊。數發部長黃彥男今天表示，國安會和數發部都有掌握，已分享情資讓大家聯防，有親俄駭客、也有新的組織攻擊，但目前沒有看到嚴重斷訊或損害。

立法院交通委員會今天邀請數位發展部長黃彥男，就「我國打詐成效與防制」進行專題報告，並備質詢。黃彥男會前受訪時，做上述表示。

請繼續往下閱讀...

此外，打詐方面，數發部日前釋出「網路詐騙通報查詢網」App測試版，開放民眾測試使用。黃彥男強調，目前是測試版，讓民眾試用、給一些建議，數發部會再進一步改善，正式版預計年底會出爐。

數發部也祭出新的打詐措施，根據數發部送交立法院的「我國打詐成效與防制」專題報告，因應超商條碼繳款詐騙課題，數發部已和經濟部達成部會聯防共識，未先完成能量登錄的第三方支付業者，除了銀行不能提供虛擬帳戶服務之外，超商也不再提供超商條碼繳款服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法