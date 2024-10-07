美拒絕中國貨 印度積極搶進太陽能產業

華府對中國、東南亞太陽能產品祭關稅，印度積極搶市填補缺口。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著華府擴大打擊與北京有關連的太陽能產品製造商，印度公司正在採取行動，填補因中國出口產品被排除在美國太陽能產業之外留下的空白。

《金融時報》報導，在中國生產的太陽能電池板大量湧入，導致全球價格跌至歷史新低之後，華府正在考慮對太陽能進口徵收額外關稅，以保護美國本土產業。美國商務部日前公佈，對東南亞4國太陽能電池出口商徵收高達293％關稅的初步提案，美國大部份的太陽能供應都來自這些國家，而這些國家的太陽能產業背後通常是中企。

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這項迫在眉睫的決定，促使開發商和製造商將目光投向其他不受關稅影響的市場。顧問公司伍德麥肯錫（Wood Mackenzie）預估，未來幾年中國和東南亞這些主要中心以外國家的電池製造量將增1倍以上，其中印度佔新增產能的40％。

印度最大再生能源公司之一ReNew執行長辛哈（Sumant Sinha）表示，隨著華府在能源轉型的過程減少對中依賴，市場對印度太陽能零組件的需求將增加。辛哈補充，就綠色科技供應鏈而言，需要一定程度的多元化，在這個情況下印度可以成為中國的「加一」。

辛哈提到，ReNew正考慮從公司位於印度的太陽能工廠將產品向美國出口，目前仍在等待美國的關稅決策，印度將填補這一空缺。印度國家太陽能聯盟（National Solar Energy Federation）執行長普利帕卡（Subrahmanyam Pulipaka）則稱，印度沒有1家製造商不考慮出口。

根據彭博新能源財經（BloombergNEF），去年美國從印度進口的太陽能面板和電池超過18億美元（約新台幣579.9億元），高於前年的約2.5億美元（約新台幣80.5億元）。

在拜登政府推動《降低通膨法案》（IRA）之後，為製造商提供利潤豐厚的補貼，印度企業也擴大投資美國工廠。與此同時，拜登政府提高了對北京有關的太陽能進口保護，將中國電池的關稅調高1倍，對東南亞的中企也加徵關稅，並禁止與新疆強迫勞動有關的產品。

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