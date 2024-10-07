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三星第3季獲利疲弱！麥格理示警：恐丟全球第1大DRAM頭銜

2024/10/07 11:23

三星第3季獲利疲弱！麥格理示警，恐丟第1大DRAM供應商頭銜（法新社）三星第3季獲利疲弱！麥格理示警，恐丟第1大DRAM供應商頭銜（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在三星電子公佈第3季初步財報前夕，分析師表示，由於在人工智慧晶片獲利速度放緩，預估第季的營業利潤可能為10.33兆韓元（約新台幣2479億元），較上1季10.44兆韓元（約新台幣2506億元）小幅衰退，麥格理更示警，在商品DRAM市場疲軟情況下，三星更有可能失去第1大DRAM供應商的頭銜。

三星將於週二公佈第3季初步財報，然後在本月稍後公佈完整數據。

路透報導，根據LSEG SmartEstimate 29 位分析師的平均值，全球最大的記憶體晶片、智慧型手機和電視製造商三星第3季的營業利潤可能為10.33兆韓元，比去年2.43兆韓元（約新台幣583億元）大幅成長3.25倍，但較上1季10.44兆韓元則小幅衰退。

分析師表示，在人工智慧伺服器晶片的推動下，全球半導體市場已從去年的低迷中復甦，但智慧型手機和個人電腦中使用的傳統晶片的需求復甦正在放緩。

三星一直在努力追趕規模較小的競爭對手SK海力士和美光競相向輝達供應高階人工智慧晶片，同時面臨來自中國競爭對手，對商品晶片日益激烈的競爭。

據估計，三星的主要晶片部門的營業利潤預計將達到5.5兆韓元（約新台幣1320億元），較去年同期下降15%，這也受到三星撥備獎金的影響。

分析師進一步指出，三星對利潤率較高的人工智慧晶片市場的反應較晚，加上其對中國和傳統行動晶片的曝險高於同行，使其更容易受到地緣政治風險和需求低迷的影響。

麥格理分析師丹尼爾金（Daniel Kim）在最近的報告中表示，在商品DRAM市場疲軟的情況下，三星更有可能失去第1大DRAM供應商的頭銜，也就是說，傳統DRAM供應過剩，對三星的傷害可能遠遠超過SK海力士。

分析師表示，高階可折疊手機的銷售也可能令人失望，影響三星的利潤，因為該公司面臨華為等中國競爭對手日益激烈的競爭。根據路透社彙編的10名分析師估計，其手機和網路業務第3季營業利潤為2.6兆韓元（約新台幣624億元），年減5分之1。

此外，分析師估計，三星的非記憶體晶片業務（晶片設計和合約製造業務）在第3季繼續虧損，因為它正在努力與主導的領導者台積電（2330）競爭包括蘋果、輝達等重要客戶。

今年迄今為止，三星電子股價已下跌23%，落後SK海力士23%的漲幅。

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