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中國股市派對狂歡中！高盛喊：還能漲15％-18％

2024/10/07 14:35

高盛喊中國股市還能漲15%-18%（彭博資料照）高盛喊中國股市還能漲15%-18%（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國正值國慶黃金週，股市暫停交易，週二A股（8日）將恢復正常交易，高盛最新報告，將中國股市上調至「超配」，認為，A股還有15-18%上漲空間。

外媒報導，在類股配置方面，高盛表示，鑑於資本市場活動增加和資產表現改善，將保險和其他金融（如券商、交易所、投資公司）上調至「超配」，金屬和礦業上調至平配，至於電信服務則下調至低配；另維持對互聯網和娛樂、技術硬件和半導體、消費者零售和服務以及日用品的「超配」立場。

與此同時，中金公司也在最新的報告中指出，主動外資的後續動向值得關注，不過其持續流入需要更多政策和更為樂觀的預期驅動。截至8月底，全球主動基金配置中資股5%，低配1個百分點。通過測算，若從低配轉標配，對應近400億美元（約新台幣1.29兆元）流入，相當於2023年3月以來流出總額。

在中國國慶黃金週前1日，中國股市在政府推出多項激勵措施救市，上證與滬深300指數雙雙飆逾8%，滬深300指數更一舉突破4000點，來到4017.85點，漲幅創16年來最大單日漲幅。

高盛在最新報告中指出，將MSCI中國的目標價從66提高到84，將滬深300指數的目標價從4000點提高到4600點，分別基於12.0倍和14.2倍的遠期估值（之前分別為10.5倍和12.8倍）。這意味著，從當前水平來看，總回報率有大約15%-18%的上漲空間。

高盛進一步說明，首先，估值從8.4倍的極低水平恢復後，仍然低於中位數11.3倍的遠期收益，比5年均值12.1倍低0.4個標準差。這表明從估值角度來看，還有進一步上升的空間，如果經濟支持政策繼續跟進，則還有進一步估值恢復的潛力。

第2，市場的反彈可以被視為定價出尾部風險，高盛的股利貼現模型（DDM）顯示，股市的隱含股本成本（ICOE）最近處於較高水平，表明市場對增長下跌風險的擔憂，然而有力的一系列政策措施減少了這種風險，應該會導致ICOE降低，此將支持進一步估值恢復的預期。

第3，如果經濟對政策做出反應，盈利增長可能會從目前保守的預測中改善，例如，當企業盈利增加時，其股票的吸引力也會相應提高，進而推動股價上漲。

最後則是持股部位低，對沖基金迅速增加了對中國的投資，但仍然處於其5年範圍的55百分位。這表明市場還有進一步增加投資的空間。截至8月底，共同基金對中國的低配程度為310個點子，市場的急劇變動將增加這一低配比。這種持股部位的變化趨勢為股市上漲提供了一定的動力。

新加坡Atlantis Investment Management高級投資組合經理Eric Yee表示，我們正在削減亞洲各地的多頭部位，以便為購買中國股票提供資金，他指出，每個人都在這麼做，這是政策驅動的良好復甦，你不會想錯過這樣的機會。

S3 Partners和摩根大通都表示，如果空頭被迫退出押注，可能會讓中概股獲得進一步的動力。S3預測分析總經理Ihor Dusaniwsky稱，如果漲勢繼續，預計會出現「大量」空頭回補，這將進一步推高股價。

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