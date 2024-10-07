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美基礎設施、颶風重建支出可觀！大摩喊進這檔「強大」潛力股

2024/10/07 12:09

颶風海倫狂襲美國東南部，大摩點名United Rentals將成為主要受惠股。（法新社）颶風海倫狂襲美國東南部，大摩點名United Rentals將成為主要受惠股。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕基礎設施行業在美國具有非常強大的市場，大摩表示，隨著政府在基礎設施和颶風海倫造成的重建需求，支出將大幅增加，點名全球最大的設備租賃公司之一United Rentals將成為主要受惠股。

CNBC報導，摩根士丹利高級投資組合經理Andrew Slimmon表示，首先，州政府在基礎設施方面投入了大量資金，其次是颶風造成的損害，一部分位於北卡羅來納州西部、喬治亞州、德克薩斯州東部，面積相當於馬薩諸塞州，它剛剛被摧毀，他們將不得不重建道路和橋樑。

看好總部位於康涅狄格州的設備租賃公司United Rentals，其在北美擁有1520個租賃點，在歐洲有38個，在澳大利亞有23個，在紐西蘭有19個，是全球最大的設備租賃公司之一。

URI年初至今股價漲約4成，過去12個月上漲約80%，KeyBanc Capital Markets分析師將United Rentals評為“有趣的收購者”，理由是其每年通過大宗交易帶來可觀回報的良好歷史，其中一項交易是3月份完成對建築公司和硬木墊供應商 Yak Access的收購。

我們認為，隨著管理層努力改善其競爭護城河，United Rentals可能會繼續在越來越小眾的領域尋求更高利潤的特種交易。

根據 FactSet 的數據，在24位分析師中，11位給予買入或增持評級，7位給予持有評級，6位給予跑輸大盤或賣出評級，該股的平均目標價為759.47美元。

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