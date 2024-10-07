專家點名：新興市場「下一條龍」是這國！

新興市場「下一條龍」！專家點名，越南市場具備5利多（示意圖，彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不斷增長的工作力市場參與率、消費需求回升和經濟增長是新興市場今年成為焦點的原因之一，專家表示，在經濟增長、城市化、勞動力市場參與和擁有正確的政府政策方面處於最佳位置，加上目前市場也很便宜等5大利多下，預估越南明年越南將首先被列入富時新興市場指數，並成為「新興的新興市場和亞洲的下一條龍」。

CNBC報導，MSCI名單上的新興市場包括巴西、中國、希臘、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、卡達和泰國。

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Eric Sturdza Investments高級基金經理馬夫利（Shasha Li Mafli）表示，越南在經濟增長、城市化、勞動力市場參與和擁有正確的政府政策方面處於最佳位置，加上目前市場也很便宜。

Shasha Li Mafli管理著8300萬美元（約新台幣26.66億元）的越南戰略繁榮基金，該基金通過投資越南結構性增長主題來尋求長期資本增長。

馬夫利日前受訪時，將越南當前的經濟與15年前的中國經濟進行了比較。她說，相似之處包括兩國製造業實力、不斷增長的中等收入階層、年輕人口、基礎設施發展階段以及外國直接投資流入的實力。

越南在過去幾年中取得了相當大的成功，現在已經準備好在當前水平上實現顯著增長。現今人均GDP約為4000美元（約新台幣12.86萬元），未來幾年可能會達到1萬美元（約新台幣32.15萬元），中國今天的水準。

馬夫利承認這兩個國家的規模不同，但表示兩國經濟結構的相似性，有助於深入瞭解越南的潛在發展軌跡。

越南統計總局的數據顯示，今年上半年，經濟成長率從前年的3.84%增長了6.42%，而外國直接投資流入激增13.1%至151.9億美元（約新台幣4884億元）；國際貨幣基金組織（IMF）的預測顯示，越南2024 年全年增長率為6.1%。

儘管越南增長強勁，但仍未被納入MSCI新興市場指數，Mafli預計這種情況將在未來一兩年內發生變化，明年越南將首先被列入富時新興市場指數不久之後將加入MSCI 新興市場指數。

她說，鑒於越南中高收入人口的激增，她關注的1個主題是消費，因為它將使零售等許多行業受益，並在未來 5/10年繼續推動越南的增長，並押注電子產品零售商Mobile World Investment，她將其描述為“非常成功的企業”。

Mobile World今年迄今上漲了近55%，根據 FactSet 的數據，在12位分析師中，11位給予買入或增持評級，1位持有看漲期權，平均目標價為7萬4473.8越南盾，潛在上漲空間為12.3%。

另1個關注的領域，則是基礎設施發揮作用考慮到物流、能源和公用事業等行業的發展，Mafli，能源基礎設施（包括石油和天然氣或風能裝置專案）在過去十年中一直很薄弱，並且可能會得到加強。

她表示，正在買進PetroVietnam Technical，此前該公司在石油和天然氣專案方面的加速發展以及在風能安裝和綠色能源方面取得進展。

PetroVietnam Technical今年迄今上漲了近9.5%。根據 FactSet 的數據，在越南石油的6位分析師均給予增持或買入評級，平均目標價為4萬9411.2越南盾，其潛在上漲空間18.5%。

此外，被嚴重低估的房地產，也是他押注的行業，她認為，房地產在過去兩年中被嚴重低估了，她進一步指出，越南的房地產市場在 2023 年陷入危機，但自去年年底以來，隨著政府的支持和專案的重新開放，它一直顯示出復甦的跡象。Mafli 解釋說，越南的房地產市場問題與中國不同，該國仍處於增長的早期階段，沒有面臨供應過剩的問題。她預計，該國的快速城市化將在未來十年增加對住宅、工業和商業物業的需求。

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