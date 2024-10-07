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A股暴漲割韭菜 傳中國地方政府國家隊已經落袋為安了

2024/10/07 06:32

在北京暴力救市期間，不僅有大股東組團減持，還傳出有財政困難的地方政府也在十一長假前，先行套現部分資金。（示意圖，路透）在北京暴力救市期間，不僅有大股東組團減持，還傳出有財政困難的地方政府也在十一長假前，先行套現部分資金。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府自9月24日宣佈一系列刺激政策以來，A股狂奔，更在9月30日、十一長假休市前，一舉刷新單日成交額最高紀錄，滬深兩市總成交額近2.6兆人民幣。在北京暴力救市期間，不僅有大股東組團減持，現在還傳出財政困難的地方政府也在十一長假前，先行套現部分資金，落袋為安。

中媒報導，自從中國政府在9月24日展開暴力救市以來，A股一路狂飆，十一長假前最後一個交易日9月30日，上證指數站上3336.50點，單日大漲超過8%；深成指收10529.76點，漲幅10.67%；創業板指收2175.09點，漲幅15.36%。

股市大漲，有些大股東忍不住先行套現，根據不完全統計，9月26日至9月30日，A股已有超過80家公司揭露股東近期減持結果或未來減持計畫。其中有39家上市公司發布股東減持結果，減持者包括公司股東、控股股東、實控人、董事、高階主管等。

中國股市近期漲勢凌厲。（美聯社資料照）中國股市近期漲勢凌厲。（美聯社資料照）

不僅如此，連國家隊也開始割韭菜。曾在中國金融機構任職的Youtuber小翠稱，根據中國地方政府國家隊工作人員透露，在長假（十一長假）前，中國中央已經允許債務問題最嚴重的地方政府，可以從股市套現一部分錢，但只能是應急資金，所以有些債務問題臭名昭彰的地方政府，竟然突然開工了幾個項目，還有停工2年的項目也宣布重新啟動。

小翠指出，這些地方政府套現的錢，只是一小部分應急資金，先讓項目運作，以後慢慢再從股市掏錢。十一長假前最後一個工作日，某些地方政府還突然發緊急招標，有了項目可以做，GDP就可以刷起來了。小翠認為，第四季地方政府就等著從股市輸血了，只是沒想到，原來十一長假前就開始套現。

她還說，本次A股大漲連地方政府都始料未及，應該是皇上（習近平）一個周末拍板的，因為前陣子中央還督促他們砸鍋賣鐵化債，以至於動用一些資金還債。如果早知道股市會漲，地方也就不砸鍋賣鐵，直接去股市蹲守就好了，由此可見習是「突然急轉彎」。

據悉，北京對這些地方政府套現進行管控，按照他們接到的操盤信號來看，必須聽中央命令才可套現。第一批是債務最嚴重的地區，財政較好的沿海地區國家隊可能還不能套現。小翠說，由此可見A股之所以大漲，都是「中央統一調控各級國家隊套現進度」。

小翠提醒，十一長假過後，陸續會有地方政府進行套現，目前啟動的項目需要資金支應，必須一點一點從股市慢慢套出來，而且不僅是財政困難戶才能套現，其他各級政府應該也會被允許套現一部分，至於套現進度則由北京全盤掌控，研判年底前上證指數應該會守住3000點大關。

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