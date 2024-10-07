配偶剩餘財產差額分配 這類財產不列入範圍

北區國稅局表示，被繼承人死亡前2年贈與配偶財產，不得列入剩餘財產差額分配請求權範圍。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，被繼承人死亡前2年內贈與配偶的財產，依「遺贈稅法」第15條規定，應視為被繼承人的遺產，併入遺產總額課稅；但生存配偶受贈取得的財產，屬「民法」第1030-1條所稱「其他無償取得之財產」，且非屬被繼承人死亡日「現存」財產，於計算剩餘財產差額分配請求權扣除額時，不得列入被繼承人及生存配偶的財產分配範圍。

北區國稅局說明，「民法」第1030-1條第1項規定：「法定財產關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。」該條文但書所稱「其他無償取得之財產」，應包含任一方對他方配偶贈與的財產在內。

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舉例說明，被繼承人甲君於2024年1月1日贈與配偶乙君土地1筆，贈與價額1000萬元；甲君於2024年4月1日死亡，繼承人依「遺贈稅法」第15條第1項第1款規定將該贈與土地併列為甲君遺產，申報遺產總額計3000萬元，並列報生存配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額1400萬元〔（被繼承人婚後財產3000萬元-生存配偶婚後財產200萬元）/2〕。

不過，國稅局以甲君遺產總額3000萬元中，有1000萬元屬於死亡前2年贈與配偶的財產，非死亡日現存財產，不得列為請求權範圍，核認被繼承人列入分配的婚後財產2000萬元；另有關申報乙君婚後財產200萬元部分，並未包含上述受贈自甲君的財產1000萬元，按申報數核認生存配偶列入分配的婚後財產200萬元，核定甲君遺產稅案的分配請求權扣除額為900萬元〔（2000萬元-200萬元）/2〕。

北區國稅局提醒，繼承人申報分配請求權扣除額遺產稅案件，屬於被繼承人死亡前2年內贈與生存配偶的財產，均不列入雙方剩餘財產範圍計算可扣除金額。若有相關問題，可撥打免費服務電話「0800-000321」洽詢，或至國稅局網站查詢。

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