韓媒開箱ASML總部 這2種人可以踏進神秘19樓貴賓廳

荷蘭ASML是全球曝光機霸主。（路透社）（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭半導體設備龍頭ASML總部位於愛因荷分（Eindhoven），也是歐洲科技中心之一，韓媒經過3年申請，終於在今年9月獲准踏入園區一窺究竟，還幽默地說，若想要踏進19樓VIP貴賓廳，需要滿足二條件，一是買了價值數千億韓元的EUV曝光設備，二是政府高層官員。

韓國總統尹錫悅（左）去年參訪ASML。（歐新社）

韓媒《HankYung》6日報導，ASML開發出改寫半導體歷史的「夢幻設備」，其總部所在地看似安靜的鄉村，卻是美中「晶片大戰」的關鍵戰場，即使是晶圓代工霸主台積電，在尖端設備「High-NA EUV」曝光機面前，也只是客戶之一。

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為了一窺總部風貌，《HankYung》歷經3年說服，終於在今年9月獲准採訪。經過身份識別後，進入大樓可看到「專利牆」，這是一個總結ASML技術的歷史空間，公關經理西格斯 （Kelsey Siegers） 說，這是對工程師的尊重。

報導介紹，ASML持有的專利數量在2020年超過1萬3500項，2021年超過1萬5000項，2022年超過1萬6000項，2023為1萬7000項。這個專利牆對於遭到美國及荷蘭聯手限制技術及設備出口的中國而言，堪稱是「哭牆」。

ASML「High-NA EUV」曝光設備，價值不斐。（路透）

報導提及，ASML 計劃透過最新設備「High-NA EUV」再次給世界帶來驚喜，沒有「High-NA EUV」就不可能進入更尖端製程，這也是台積電及三星計劃至少採購一台的原因。

ASML園區總部一樓，還有一個體驗中心，整合了ASML過去40年累積的技術，南韓總統尹錫悅和三星電子會長李在鎔也來此參觀過，這裡展示了世界上只有ASML可以製造的EUV曝光設備關鍵組件。

ASML新執行長Christophe Fouquet （右）與前任執行長Peter Wennink 合影。（路透）

今年4月才接任CEO的福克（Christophe Fouquet）則在總部8號大樓的19樓接受專訪，韓媒打趣地說，想要踏進19樓貴賓廳必須滿足2個條件其中一項，其一是購買每台價值數千億韓元EUV設備的全球半導體公司，其二是國家高層，因此允許韓媒進入是很不尋常的事。

有關半導體的發展，福克表示，ASML 最重視的是生態系統，即使中國幾乎在所有技術上都趕上美國，其之所以無法模仿ASML的原因，是因為不懂得如何進行超越國與國之間的技術合作。而ASML「High-NA EUV」曝光設備每台價值數千億韓元，無可取代，這也是代表荷蘭的「技術主權」。

對於產業未來，福克認為，透過自由貿易發展起來的半導體生態系統，將受到保護主義的阻礙，如果每個人都建立自己的生態系統，半導體的發展就會被推遲，半導體價格會上漲。

他強調，半導體發展的背後是開放式創新，美國和歐洲實施的《晶片法案》永遠無法彌補額外成本，「半導體正在變成戰略工具，但我們必須小心，不要過度限制此行業」。

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