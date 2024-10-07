中國私募大老但斌：A股是死貓反彈 若被套住恐難解套

中國私募巨頭東方港灣董事長但斌警告投資人，這波A股大漲不是多頭市場，只是反彈，這樣暴漲，必有暴跌。（圖擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在北京當局一連串政策做多下，近期中國A股大漲，中國私募巨頭東方港灣董事長但斌則警告投資人，這波A股大漲不是多頭市場，只是反彈，這樣暴漲，必有暴跌，如果再被套住，解套將遙遙無期，這番言論引發中國網友批評。

但斌10月4日在微博發文指出：「一個茅台經銷商主要做老酒生意的，給（我）打微信電話，說這2年特別難，快堅持不下去了，看這幾日股市有起色，有一點希望，問我怎麼看？我說如果是大牛市，你的生意就有救了，你可以關注大盤的變化，4000點、5000點，當然如果能創6124點的歷史新高，估計你也不用愁了，不過，我還是看反彈… …。」

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但斌10月2日在微博發文評論A股漲勢時更直言：「這樣暴漲，必有暴跌，這次如果再被套住，該動員的力量都動員了……解套將遙遙無期。 」

但斌的言論引發中國網友正反不一的看法。名為zangyn的網友批評，「但斌這是怎麼了？美股從09年一直漲到現在，漲了15年了，也沒見他提示風險，A股就漲了這麼幾天，開始三天兩頭提示風險？ 」

名為「A股集思錄」的網友也批評，「（但斌）在美股吃的滿口流油，名利雙收。 A股剛起來幾天，股民剛吃上窩窩頭還沒回本，就急忙出來提示風險，太不應該.... 。」

但斌今年6月時首次透露，他對美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達的持股比重接近5成，「並且1股沒動，有錢繼續買入」，還強調輝達未來會超過微軟，成為全球最大的公司，而時代的號角剛剛開始。

針對中國網友的批評，但斌表示，「（現在）連正常表達觀點都不行了！如果我錯了，只能說我水平不行，我不就是像某些人說的踏空了嗎？怎麼就對立面了？」，他並表示，自己在2015年6月18日的一場經濟論壇上發表演說，就精準預判了2015年夏天那波股災。

根據《大紀元時報》報導，財經部落格「券商中國」發文指出，在A股、港股史詩級暴漲的財富效應衝擊下，投資人需要保持理性。從過往數據來看，不少投資人，在牛市不但沒有賺到錢，還損失慘重。所以，對投資人而言，第一要遠離槓桿，第二不要被上漲沖昏頭腦，要理性投資，不要追漲殺跌，在市場波動中來回切換，導致快速虧錢。

旅美時事評論員秦鵬在自媒體《秦鵬觀察》節目中則說，很多人將這一波牛市和2015年相比，但二者有很大的不同，2015年的股市狂潮是因為當時的江澤民派系面對上台3年的習近平不斷用反腐清理江派大員，試圖反擊，所以發動了一場經濟政變，最後猛烈砸盤，洗劫了億萬股民的財富。

秦鵬指出：「這波瘋牛估計只會持續3個多月，一方面，到明年初很多數據就會出來，暴露出中共政策的青銅本色，不需要等到二會；另一方面，現在內外資本和相當大比例的股民，都是一種短期投機心理，都想撈一把就走，所以一有風吹草動就會逃之夭夭，不會持續那麼久。」

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