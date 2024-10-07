晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國私募大老但斌：A股是死貓反彈 若被套住恐難解套

2024/10/07 06:40

中國私募巨頭東方港灣董事長但斌警告投資人，這波A股大漲不是多頭市場，只是反彈，這樣暴漲，必有暴跌。（圖擷取自網路）中國私募巨頭東方港灣董事長但斌警告投資人，這波A股大漲不是多頭市場，只是反彈，這樣暴漲，必有暴跌。（圖擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在北京當局一連串政策做多下，近期中國A股大漲，中國私募巨頭東方港灣董事長但斌則警告投資人，這波A股大漲不是多頭市場，只是反彈，這樣暴漲，必有暴跌，如果再被套住，解套將遙遙無期，這番言論引發中國網友批評。

但斌10月4日在微博發文指出：「一個茅台經銷商主要做老酒生意的，給（我）打微信電話，說這2年特別難，快堅持不下去了，看這幾日股市有起色，有一點希望，問我怎麼看？我說如果是大牛市，你的生意就有救了，你可以關注大盤的變化，4000點、5000點，當然如果能創6124點的歷史新高，估計你也不用愁了，不過，我還是看反彈… …。」

但斌10月2日在微博發文評論A股漲勢時更直言：「這樣暴漲，必有暴跌，這次如果再被套住，該動員的力量都動員了……解套將遙遙無期。 」

但斌的言論引發中國網友正反不一的看法。名為zangyn的網友批評，「但斌這是怎麼了？美股從09年一直漲到現在，漲了15年了，也沒見他提示風險，A股就漲了這麼幾天，開始三天兩頭提示風險？ 」

名為「A股集思錄」的網友也批評，「（但斌）在美股吃的滿口流油，名利雙收。 A股剛起來幾天，股民剛吃上窩窩頭還沒回本，就急忙出來提示風險，太不應該.... 。」

但斌今年6月時首次透露，他對美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達的持股比重接近5成，「並且1股沒動，有錢繼續買入」，還強調輝達未來會超過微軟，成為全球最大的公司，而時代的號角剛剛開始。

針對中國網友的批評，但斌表示，「（現在）連正常表達觀點都不行了！如果我錯了，只能說我水平不行，我不就是像某些人說的踏空了嗎？怎麼就對立面了？」，他並表示，自己在2015年6月18日的一場經濟論壇上發表演說，就精準預判了2015年夏天那波股災。

根據《大紀元時報》報導，財經部落格「券商中國」發文指出，在A股、港股史詩級暴漲的財富效應衝擊下，投資人需要保持理性。從過往數據來看，不少投資人，在牛市不但沒有賺到錢，還損失慘重。所以，對投資人而言，第一要遠離槓桿，第二不要被上漲沖昏頭腦，要理性投資，不要追漲殺跌，在市場波動中來回切換，導致快速虧錢。

旅美時事評論員秦鵬在自媒體《秦鵬觀察》節目中則說，很多人將這一波牛市和2015年相比，但二者有很大的不同，2015年的股市狂潮是因為當時的江澤民派系面對上台3年的習近平不斷用反腐清理江派大員，試圖反擊，所以發動了一場經濟政變，最後猛烈砸盤，洗劫了億萬股民的財富。

秦鵬指出：「這波瘋牛估計只會持續3個多月，一方面，到明年初很多數據就會出來，暴露出中共政策的青銅本色，不需要等到二會；另一方面，現在內外資本和相當大比例的股民，都是一種短期投機心理，都想撈一把就走，所以一有風吹草動就會逃之夭夭，不會持續那麼久。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財