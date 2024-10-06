國科會核准碩豐精密科技 進駐中科二林園區

國科會核准碩豐精密科技公司進駐中科二林園區，投資金額達2億元。（中科管理局提供）

〔記者陳建志／台中報導〕國家科學及技術委員會科學園區審議會召開第19次會議，會中通過中科1件投資案，核准碩豐精密科技進駐中科二林園區，投資金額達2億元，今年截至10月，中科園區共引進8家新投資案，投資總額達19.72億元。

中科管理局表示，國科會審議會召開第19次會議，會中通過碩豐精密科技公司進駐中科二林園區，投資金額新台幣2億元，碩豐精密公司主要產品為光電及半導體產業用石墨製品及其他特殊材料零組件。未來可依客戶需求進行產品客製化生產，並應用於高科技產業製程中，如：磊晶製程應用、單晶爐應用、晶圓應用及其他工業應用等領域。

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中科管理局表示，碩豐精密科技公司憑藉光電半導體磊晶相關經驗，導入智慧化機台生產製造，可由客戶端所提供的產品數據回饋，針對光電半導體磊晶製程進行專業的異常原因分析及提供客製化的石墨製品及特殊材料零組件。

另，因應未來第三代半導體需求，將持續開發具有抗氧性、耐蝕性及耐化學性的特殊鍍膜石墨製品，以提升公司技術競爭力及符合產業發展需求。

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