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中國數位滲透？援建非洲15座國會大樓不安好心

2024/10/07 06:42

中國出資建造的非洲聯盟總部，曾傳出中國暗中監視及存取該聯盟的敏感資料。（示意圖，歐新社）中國出資建造的非洲聯盟總部，曾傳出中國暗中監視及存取該聯盟的敏感資料。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國一帶一路倡議不僅讓窮國身陷債務陷阱，現在還出現數位滲透疑慮。過去20年來，中國幫非洲國家建造15座國會大廈，位於衣索比亞的非洲聯盟總部就是其中之一，這些建築物是民主治理的中心，卻配備中國數位基礎設施，北京可能藉此監控立法程序、攫取敏感訊息，進而破壞民主治理原則、侵犯國家主權。

美國律師哈里斯（Marci Harris）及倫敦瑪麗王后大學助教恩丘比（Innocent Batsani-Ncube），在《The Diplomat》聯合撰文指出，每個國家的國會大廈是民主及國家主權象徵，卻發現是由外國政府設計、建造和維護，這就是馬拉威等國家的現實場景，中國建造馬拉威國會大廈，並繼續掌握其維護的鑰匙。

文章指出，過去20年來，中國資助非洲國家建造至少15座國會大廈，包括辛巴威、賴索托等，連位於衣索比亞的非洲聯盟總部也不例外。雖然這些項目被認為有助於促進發展，其所帶來的隱性成本卻遠遠超出實際建造成本。

這些建築物不僅僅是物理結構，更是民主治理的中心和民族認同的象徵。當外國勢力控制制定法律和舉行辯論的空間時，就會引發主權和自治權的問題。

以馬拉威為例，國會大廈存在著許多缺陷，除了屋頂漏水、瓷磚剝落和管道故障外，還依賴中國承包商進行維修和保養，也造成外國實體持續滲透其民主運作的核心。

文章示警，隨著各國邁向現代化，立法機構的基礎設施邁向數位化，這些中國政府資助的非洲國會大廈，配備了主流數位基礎設施，恐存在數位主權被侵犯的疑慮。

倫敦瑪麗王后大學助教恩丘比實地調查顯示，在馬拉威一家中國承包商安裝了區域網路和閉路電視，並提供中文網路路徑，這使得馬拉威國會的數位運作依賴中國的技術支援，且未經中國政府同意，馬拉威無法更換這項網路基礎設施。

倘若不積極努力建立和控制自己的數位公共基礎設施，更多國家可能會發現自己依賴外部大國的「基礎設施外交」，建立支撐其民主制度的技術框架。

文章提及，許多開發中國家若沒有足夠資源，只能依賴外部支持來實現國會基礎設施現代化。如果慈善組織和國際機構沒有為這項公益技術提供機會和資金，這些國家可能別無選擇，只能接受那些希望發揮更大影響力國家的「禮物」。

中國援建非洲國家蓋國會大樓，恐有數位主權被侵犯風險，學者認為，馬拉威國會大樓就是血淋淋的例子。（示意圖，法新社）中國援建非洲國家蓋國會大樓，恐有數位主權被侵犯風險，學者認為，馬拉威國會大樓就是血淋淋的例子。（示意圖，法新社）

這種依賴性可能會讓外國實體史無前例獲得立法程序和敏感訊息，從而破壞民主原則並侵犯國家主權，那些旨在代表人民利益的機構可能會成為外部滲透的管道。馬拉威國會大樓就是血淋淋的教訓，這座大樓依賴外部力量建立關鍵基礎設施，可能會對主權和民主治理產生深遠的影響。在日益數位化的世界中，發展中國家必須保持對其自身數位公共基礎設施的控制，特別是立法機構。

文章建議，推廣開源解決方案將確保透明度和客製化，同時透過培訓計畫加強建設，將為立法者和工作人員提供必要的技能；另外，強化國際合作以推進立法現代化也至關重要，藉由這些努力，全球捐助者可以幫助發展中國家保持對其治理體系的主權完整性，並在未來建立一個有韌性、獨立的數位基礎設施。

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