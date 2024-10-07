中國暴力救市相關ETF狂噴 這檔單日漲45％

中國政府暴力救市，A股相關ETF大漲。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國股市受到中國人行（央行）下猛藥刺激，上演驚人逆轉秀，連結中國股票的ETF在台股市場及日股市場掀起狂潮，其中，永豐中國科技50大（00887）4日勁揚45.3%；日本「One ETF南方中國A股CSI500」更狂飆1倍以上。

中國相關連結ETF狂漲，似乎市場看好中股後市，中國正在休十一長假，股市預計10月8日（星期二）開市。

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為了挽救委靡不振的股市和房市，北京趕在十一長假之前突然推出一系列的貨幣和財政政策，為中國股市打了一劑強心針，A股9月30日出現16年來最大單日漲幅，成交額也創下歷史新高，全球投資者湧入中國股票相關的ETF，把握這波漲勢。

以台股市場觀察，有20檔與A股指數連結的ETF，4日盤中皆漲逾1成。其中，永豐中國科技50大（00887）4日開高走高，盤中最高觸及19.50元，終場收17.95元，上漲5.60元、漲幅45.3%，成交量達2萬8096張。依淨值計算，00887近一周績效漲31.4%。

漲幅在2成以上，則有元大滬深300正2（00637L）、國泰中國A50正2（00655L）、富邦上証正2（00633L）、中信中國50正2（00753L）、富邦深100（00639）、富邦恒生國企正2（00665L）、等6檔，漲幅介於26.01%至22.99%。

日本股市與中國股票相關的ETF漲勢也相當凌厲，資料顯示，資産管理公司One推出的「One ETF南方中國A股CSI500」，4日狂飆115%，漲幅相當驚人；日本日興資産管理公司推出的「上市中國A股指數基金E Fund CSI300」，4日也大漲32%。

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