美國前財長桑默斯：聯準會9月降息2碼是個錯誤

美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers） 認為，美國聯準會（Fed）9月降息2碼是「一個錯誤」。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞工部日前公佈美國9月非農就業數據表現遠超預期，強勁新增25.4萬人。對此，美國前財政部長桑默斯 （Lawrence Summers）認為，9月優於預期的非農就業數據顯示，美國聯準會（Fed）9月降息2碼（0.5個百分點）是「一個錯誤」。

綜合媒體報導，美國勞工部4日公佈，美國9月新增非農就業達25.4萬人，遠高於預期的15萬人，失業率則從8月的4.2%小幅下降4.1％，顯示美國勞動力市場和經濟韌性，大大削弱市場對美國經濟衰退的擔憂。

請繼續往下閱讀...

對此，桑默斯在社交平台X發文稱，美國勞工部4日公佈的非農就業報告證實了人們的懷疑，即美國正處於高中利率環境中，負責任的貨幣政策需要謹慎降息。

桑默斯表示，從事後看來，Fed 9月降息2碼是個錯誤，儘管後果並不嚴重。但從這些數據來看，「不著陸」和「硬著陸」都是聯準會必須考慮的風險，並稱當前名義薪資增長仍遠高於武漢肺炎疫情前的水平，且似乎並未放緩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法