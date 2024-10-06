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美非農就業數據遠超預期 Fed傳聲筒：恐澆熄11月降息2碼機會

2024/10/06 12:02

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報首席財經記者蒂米羅斯（Nick Timiraos），認為美國意外強勁的就業報告，恐將澆熄聯準會在11月會議上再次降息2碼 的機會。圖為聯準會主席鮑爾。（歐新社）有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報首席財經記者蒂米羅斯（Nick Timiraos），認為美國意外強勁的就業報告，恐將澆熄聯準會在11月會議上再次降息2碼 的機會。圖為聯準會主席鮑爾。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞工部公佈9月「非農就業數據」表現遠超預期，強勁新增25.4萬人。對此，有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報首席財經記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）發出警告，認為意外強勁的就業報告，恐將澆熄聯準會在11月會議上再次降息2碼 （50個基點） 的機會。

綜合媒體報導，美國勞工部4日公佈，美國9月新增非農就業達25.4萬人，遠高於預期的15萬人，而失業率則從8月的4.2%小幅下降4.1％，顯示美國勞動力市場和經濟韌性，大大削弱市場對經濟衰退的擔憂。

對此，蒂米羅斯在社交平台X發文表示看法，認為9月強勁的非農就業報告恐會關閉聯準會11月會議上再次降息2碼的可能性，並使官員們繼續將利率降低1碼（25個基點）。

蒂米羅斯指出，Fed 9月開始降息，以超出常規的降息2碼當作起手式，主要是因為今年夏天溫和的通膨數據和就業市場降溫跡象，讓決策認為降息方面可能有些遲滯。但4日美國勞工部公布的非農就業報告顯示，7月和8月的招聘情況並不像9月報告說的那樣疲軟。

蒂米羅斯稱，聯準會官員們將9月降息2碼描述為一次「重新校準」，旨在將利率調整至對經濟不那麼限制的環境，Fed 11月再次降息1碼仍將符合這一策略。

摩根大通、美銀等機構也與蒂米羅斯有同樣看法。摩根大通首席美國經濟學家費羅利說，9月就業報告緩解了對美國勞動市場的疑慮，讓Fed有更緩步降息的空間，「我們現在預期將走上1碼的降息路徑」；美銀經濟學家布哈夫也將11月降息預測從2碼降至1碼。

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