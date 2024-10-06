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獨家》台積電亞利桑那廠開放參觀 美國爺爺奶奶按讚

2024/10/06 11:24

台積電美國亞利桑那廠於美國時間5日舉行家庭日活動，今年的重點是開放整棟大樓的辦公室给員工家人參觀。（翻攝網路）台積電美國亞利桑那廠於美國時間5日舉行家庭日活動，今年的重點是開放整棟大樓的辦公室给員工家人參觀。（翻攝網路）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電美國亞利桑那廠首座廠試產良率報捷，令美國人刮目相看，亞利桑那廠於美國時間5日舉行家庭日活動，今年的重點是開放整棟大樓的辦公室给員工家人參觀，隨著試產良率在美國廣傳，根據員工轉述，吸引很多美國爺爺奶奶參加，大大肯定台積電有助實現「美國製造」，相對也感受到自家的英特爾已落居劣勢。

台積電美國亞利桑那廠去年也舉行家庭日活動，今年第二度舉辦，有別於去年，今年參與人數倍增，包括員工與家人共約達4千人，活動重點就是開放整棟大樓的辦公室給員工及家人參觀，各部門並設計一些遊戲闖關、提供餐點券給員工及家人用餐，活動從上午8點半到下午2點結束，氣氛非常歡樂。

總經理Rose Castanares、執行長王英郎等主管皆參與家庭日活動，並感謝亞利桑那廠員工們的辛苦與努力，將4奈米試產晶片良率表現拉升到超乎預期，已非常接近台灣水準。

根據當地員工轉述，美國人很多長輩包括爺爺、奶奶對很好奇晶圓廠，紛前來參觀，對最近良率提升的新聞也很關切，有的大大肯定台積電將有助實現「美國製造」，相對也感受到自家的英特爾不行了。同時，員工也趣稱，今年家庭日的台灣珍奶水準也非常接近台灣水準，其他餐點則以美式風味為主，顯見員工漸融入美國文化中。

也有台積電美國廠員工感觸到，這是美國廠首度開放讓親人參觀，很難想像自家小孩居然可以進到廠區唱歌跑跳，這也是他旅美第二個秋天，經歷建造初期的重重挑戰，到最近陸續繳出一些成績單。「每天上班經過老黃（指輝達執行長黃仁勳）跟蘇媽（指AMD執行長蘇姿丰）的期許，大家真的很努力在實現他們的期許」。

台積電美國亞利桑那廠首座廠分兩階段籌備生產，第一階段（Phase 1A）廠區於今年四月展開試產以來，良率持續有突破，與台灣南科十八廠的良率落差拉近，預計明年上半年量產。第二階段近期也開始安裝機台設備，相較英特爾、三星，台積電美國亞利桑那廠運作漸入佳境。

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