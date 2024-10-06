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好市多女店員超美 全網暴動：排8小時都願意！

2024/10/06 11:43

嘉義好市多超美店員近日在網路上掀起討論。（擷取自catherine0826_/IG）嘉義好市多超美店員近日在網路上掀起討論。（擷取自catherine0826_/IG）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名美式大賣場正妹店員近日在社群媒體上造成轟動，許多網友紛紛留言表示，寧願花時間排隊也要讓店花結帳，隨後美女店員的IG也被找到了。

1名網友在社群平台「Threads」分享，近日到好市多（Costco）時，看見1名清麗脫俗的美女店員正在為顧客結帳，讓她忍不住直呼，「我想問說這個隊伍明明那麼多人（其他排不用等），為什麼我男朋友很想排」。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友留言表示「真的漂亮」、「我有給她結帳過，我也是看了很久哈哈」、「給美女結帳結的不是錢，結的是一種心靈滿足跟視覺饗宴」、「突然想去嘉義吃雞肉飯順便逛好市多」、「我為了她買一個$200餅乾去結帳我也爽」。

許多人都在關心美女店員究竟在哪家好市多分店上班，原Po也公布解答「好市多嘉義店，你各位可以去排隊了」還有網友敲碗詢問美女店員的社群帳號，隨後就有人貼上她的IG帳號，「好人一生平安！」。

由 @peiwen_wang318 發佈
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