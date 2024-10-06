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Robotaxi 10日亮相 郭明錤：特斯拉股價能否上漲看這2因素

2024/10/06 10:27

特斯拉（Tesla）備受期待的無人駕駛計程車Robotaxi將於美西時間10月10日（台北時間10月11日）的發布會上亮相。（示意圖，美聯社）特斯拉（Tesla）備受期待的無人駕駛計程車Robotaxi將於美西時間10月10日（台北時間10月11日）的發布會上亮相。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）備受期待的無人駕駛計程車Robotaxi將於美西時間10月10日（台北時間10月11日）舉辦的發布會上亮相，市場關注Robotaxi發布會能否推升特斯拉股價。對此，天風國際知名分析師郭明錤表示看法，認為特斯拉股價能否上漲，取決於「利多開始貢獻的時程能見度」，與「創新商業模式是否容易被投資人理解與認同」2大因素。

郭明錤近日在社交平台X發文指出，他認為特斯拉在公布第3季交車數後股價下跌，跟上次輝達（Nvidia）法說後股價下跌很像，主要是關鍵數據沒有明顯好於買方預期。

但郭明錤表示，特斯拉的例子比較複雜，稱近期特斯拉股價上漲，主要是反映對10月10日Robotaxi/AI的預期。郭明錤坦言其對特斯拉10日的發布會高度期待，但從投資角度，至少短期內要注意2件事，分別如下。

第一，在降價、美國政府激勵措施與海外推廣下，特斯拉還是沒辦法讓第3季的交車量明顯超出買方預期，這加深特斯拉2024第4季和2024全年因需求低於預期將年衰退的疑慮，這可能是特斯拉在公布交車數後導致公司股價下跌另一原因。但值得注意的是，輝達的展望沒有明顯超出買方預期，但原因是出在生產端，非需求端，故投資人還是正向看待輝達趨勢並有助於反彈。

第二，Robotaxi發佈會後特斯拉股價能否上漲？郭明錤認為，這可用蘋果（Apple）做對照。Apple Intelligence公布後，推升蘋果股價的原因有2個，分別是AI對iPhone換機潮的貢獻最快在2024年第4季發生、與蘋果受惠AI帶動iPhone換機潮。故郭明錤認為，Robotaxi發佈會後特斯拉股價的表現，取決於利多開始貢獻的時程能見度，與創新商業模式是否容易被投資人理解與認同。

特斯拉4日股價收在250.08美元，漲幅3.91%。

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