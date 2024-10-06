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熙特爾攜手技鋼 瞄準智慧電力未來發展

2024/10/06 10:16

熙特爾攜手技鋼，瞄準智慧電力未來發展。左為熙特爾董事長林聖澤、右為總經理陳伯勳。（記者張慧雯攝）熙特爾攜手技鋼，瞄準智慧電力未來發展。左為熙特爾董事長林聖澤、右為總經理陳伯勳。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃股熙特爾新能源（7740）與技嘉（2376）旗下子公司技鋼科技（GIGA Computing）合作，宣布雙方將聚焦於創新的能源管理系統（EMS）與AI技術的整合應用，帶來全方位的能源管理方案，推動未來智慧電力系統的發展。

技鋼於2023年由技嘉科技分拆獨立，主要以提供HPC和AI運算等新興工作負載所需的伺服器為主。技鋼業務副總王俊民表示，利用G593-SD1強大的AI運算能力，技鋼協助熙特爾實現毫秒級的用電需求預測，AI預測功能不但大幅提升電網的反應速度與調節精度，使EMS得以快速應對變化即時做出反應，同時結合液冷技術，G593-SD1還可以有效降低能耗。

熙特爾則指出，藉由AI模型的應用，技鋼與熙特爾的系統可即時識別電力品質事件，如電壓波動或諧波等問題，並基於預測的用電需求進行電力品質的即時優化，這種精準的識別與調整不僅能改善電力穩定性，還能確保系統在負載均衡方面的高效運作，能有效減少維運成本。

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