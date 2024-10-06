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進軍表後微電網市場 聚恆推出聚能網與液冷型儲能櫃

2024/10/06 10:13

〔記者張慧雯／台北報導〕除太陽能電站外，興櫃綠能環保股聚恆科技（4582）表示，今年將積極進軍表後微電網市場，推出全新HHR液冷儲能電池櫃與EMS能源管理系統「H-ELink聚能網」，主打整合「創能」和「儲能」，標榜能夠同時解決節能、減碳、不斷電、高電價的問題。

今日為「2024 Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」最後一日，聚恆董事長周恒豪表示，這兩款儲能電池櫃（型號HHR-258 / HHR-344），是台灣首款通過 CNS 62619驗證並取得VPC證書，擁有高安全性、高運行效率、安裝精巧靈活三大優勢；他解釋，儲能電池櫃符合美國防火協會NFPA 855認證，採用氣溶膠消防系統，模組具備 IP 67 防護等級，機櫃具備 IP 55 防護等級。

此外，液冷系統可將電芯溫差控制在3°C內，精準控溫，且一體化設計便於安裝與運輸，靈活配置系統擴充容易，可橫向並排安裝節省空間。結合「H-ELink聚能網」能源管理系統，可依據企業用電紀錄與綠能發電量進行最佳化分配，有效節約電費成本，並為各項設備提供備用電源。

他指出，聚恆子公司聚恆動能（股）也推出HiEV品牌成功進軍充電樁市場，預計到2026年將設置60個站點，搭配此次發表全新儲能系統，聚恆科技將提供多種客製化儲能方案，包括電廠與輸配電業儲能方案、工商業用電大戶儲能方案、太陽能與儲能整合方案、電動車充電樁與微電網方案，協助企業實現能源轉型與永續發展目標。

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