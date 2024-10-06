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波音與工會週一恢復談判 股價聞訊大漲近3％

2024/10/06 09:30

因勞資問題喬不攏，美國波音（Boeing）員工9月13日發起大罷工，目前罷工已邁入第24天。（示意圖，路透）因勞資問題喬不攏，美國波音（Boeing）員工9月13日發起大罷工，目前罷工已邁入第24天。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕因勞資問題喬不攏，美國波音（Boeing）員工9月13日發起大罷工，至今已邁入第24天。最新外媒報導，波音與工會7日將重返談判桌。

綜合媒體報導，波音現行勞動合約已實施16年，於今年9月12日午夜到期。波音勞資雙方自今年3月開始就新版勞動合約進行磋商，波音員工盼加薪40%。為迫使資方就工資問題達成協議，波音員工威脅將發起大規模罷工。

為避免潛在的罷工，波音9月8日與國際機械師和航空航天工人協會（IAM）工會達成初步勞資協議，同意全面提高工資，在未來4年內加薪25%。不僅如此，波音也同意降低勞工的醫療保健成本、減少強制加班、12週給薪育嬰假，以及要在西雅圖普傑海峽（Puget Sound）地區製造波音的新飛機等。

IAM成員9月12日就新勞資協議進行投票，超過9成的工會成員投票反對，並決定在當地時間13日午夜零點開始罷工，此為波音公司16年來首次罷工。

波音公司9月27日拋出「最終和最佳」提議，承諾在未來4年內加薪30%，並恢復績效獎金，盼用更具吸引力的條件來結束罷工。然而，IAM認為該提議依然不足以滿足員工的需求，談判再次陷入僵局。

現最新報導指出，波音與IAM將於10月7日重返談判桌，雙方尋求達成協議，以結束波音美國西海岸工廠約3.3萬名員工的罷工。

IAM 4日發聲明表示，由聯邦調解員主持的談判將在10月7日上午9點恢復。波音新執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）表示，與IAM達成解決方案是其首要任務，公司團隊已準備好在7日恢復調解談判。

受上述報導激勵，波音4日股價收在155美元，漲幅2.98%。

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