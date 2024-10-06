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繼港股後 費半指數今年漲幅也以24.7％超車台股

2024/10/06 07:27

台股先後被香港、費城半導體超車，但投顧業者仍看好台股的年底行情。（記者王孟倫攝）台股先後被香港、費城半導體超車，但投顧業者仍看好台股的年底行情。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美股四大指數在台灣時間週六凌晨全數上揚收漲，其中，「費城半導體」當日勁揚1.59%，推升今年以來累計漲幅至24.70%，小贏台股的今年的24.38%；此外，今年原本表現一直被甩在後頭的港股，已經在9月30日在擠下台股，登上今年漲幅「亞股之冠」寶座。

首先，就台股部分，去年全年漲幅為26.83%，僅小輸給日本股市，位居亞股第二；今年以來，台股維持去年的成長力道，遇到利空也都依靠基本面支撐，結果，在今年5月10日，「台灣加權指數」以15.49％，超越「日經225指數」漲14.32％，位居今年亞洲股市第一。

之後，今年5月中旬後，台股多頭帶量上攻，短線趨勢確立向上，並在今年第三季這段期間，不但持續穩坐亞股龍頭，連美國四大指數的累計漲幅，包括：道瓊工業指數、NASDAQ、 S&P500及費城半導體，也都不是台股對手。

不過，費城半導體今年表現一直是四大美股最強的，其漲幅也曾多次領先台股，但多數時間，台股仍是領先居多；但隨著台股漲多修正、多頭盤整休息，使得台股不再具有絕對優勢。

根據統計，上周五台股當日小跌0.39%，將時間拉長，今年以來累計漲幅縮減為24.38%；相較之下，費城半導體的今年漲幅已經來到24.70%，悄悄贏過台股。

至於其他美國三大指數，今年以來NASDAQ指數上漲20.83%、S&P500上漲20.57%及道瓊工業指數12.37%，仍落後輸給台股，不適台股的對手。

永豐投顧表示，台股從九月上旬低點反彈後攻勢不斷，不但突破季線反壓，也超越八月份的高點，底部逐漸墊高，形成上升趨勢，因此，大盤只要維持2萬2000點附近，趨勢都能維持。

投信分析師指出，費半指數去年累計漲幅達64.9%，表現相當驚人，今年仍是「一馬當先」，因此，與台股表現是互有高低，至年底前表現，亞股誰高誰低，仍待觀察。

其次，在港股部分，舉例來說，今年以來截至7月12日的股市漲幅為例，當時新加坡、韓國及香港，今年漲幅依序為7.95%、7.58%及7.46%，台股漲幅都在4倍以上。

永豐投顧指出，由於中國從9月24日後，推出多項政策拯救股市，其中，設有5000億人民幣互換便利，提供法人投入股市，並且還會繼續推出，因此，導致陸港股帶量暴漲，有可能吸走部分資金。

根據統計，今年以來亞股漲幅表現，港台雙方差距繼續拉大，港股累計上漲幅度33.57%，而台股上漲24.38%；港台目前正積極相互較勁。

台股先後接連被香港恆指數、費半指數雙雙超車，是否出現警訊？投顧機構強調，以目前市場狀況來看，短期股價看似漲跌無序，不過，趨勢已經出現，應該會照例出現「年底行情」，因此，建議投資人逢低布局台股。

金管會證期局官員表示，根據統計，今年截至9月底累計淨匯入295.23億美元，是自民國100年以來，同期第1大累計淨匯入；台股整體基本面穩健，經統計，我國上市櫃公司2024年截至8月底累計營收金額為27.53兆元，較去年同期成長11.93%，營收為歷年同期次高）；截至去年8月底本益比約21.71倍，現金殖利率達2.43% （加計股票股利為2.54%）。

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