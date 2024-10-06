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北京不願進行結構性改革 美專家：中國股市不值得投資

2024/10/06 06:14

美國前外交官及市場、政治、社會評論家羅根指出，習近平不願對經濟進行結構性改革，中國股市近來上漲只是死貓反彈，根本不值得投資。（彭博檔案照）美國前外交官及市場、政治、社會評論家羅根指出，習近平不願對經濟進行結構性改革，中國股市近來上漲只是死貓反彈，根本不值得投資。（彭博檔案照）

首次上稿 00:59
更新時間 06:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）4日刊出前外交官及市場、政治、社會評論家羅根（James Rogan）撰寫的「為什麼中國不值得投資」文章指出，中國9月進行了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行以來最大規模的貨幣刺激措施，北京當局也表示，財政刺激措施正在進行中。無所不能的中共總書記習近平希望重振垂死掙扎的經濟，中共甚至表示，其經濟正以超過5%的速度成長，但在疲軟的製造業數據、緩慢的家庭消費、崩潰的銀行體系背景下，似乎並不合理。

　文章說，刺激措施不太可能重新點燃中國經濟。北京當局沒有扭轉其根本的經濟問題——即將資本從生產力更高的私營部門，轉移到破壞資本的國有部門；關注國家安全而不是經濟成長；對其銀行系統進行資本重組；房地產市場處於深度蕭條中；以及因為沒有國家健康或退休金安全網而不願消費的家庭部門。中國股市在過去15年表現平平，相較之下美國標普500指數在可比期間上漲了近300%。

　在北京當局宣布刺激措施後，中國投資人和美國避險基金湧入中國股市，這並不奇怪。著名的美國避險基金經理泰珀（David Tepper）接受美CNBC訪問表示，他「正在加碼與中國有關的一切」，這引發了美國人湧進中國的浪潮。泰珀是避險基金界的領袖，美國避險基金的綿羊都跟著他，但說到底他們的交易是短期交易，用金融市場的白話來說，這是一次死貓反彈。

　中國經濟必須進行根本的結構性改革，但習近平更喜歡政治穩定，而不是充滿活力的經濟。中國面臨許多習近平無法或不願面對的挑戰。在大多數現代經濟體中，家庭消費佔GDP（國內生產總值）的60%。而在中國，個人消費僅佔GDP的40%。同樣，中國家庭的個人儲蓄率非常高，因為沒有社會保障體系來支持他們。此外，由於中國災難性的一胎化政策，老年人知道他們不能依賴孩子。中國人民必須儲蓄，否則他們將在貧困中死亡。

　中國的這些超額儲蓄主要投資於房地產，但中國的房地產公司正在破產，沒有足夠的人住在新公寓大樓裡，中國有太多太多的空城街區。在此情況下，中國正試圖透過出口擺脫成長困境。但中國的貿易夥伴正以課徵進口關稅來予以反制，美國和西歐國家都拒絕成為中國生產過剩的傾銷地。

　對習近平來說，更糟的是，中國正處於人口和就業的惡性循環。中國人口正在減少，工人們正在經歷工資通縮。而無所不知的習近平透過逮捕或壓制最具創新精神的商人，來阻止企業家精神。這意味著中國沒有人願意被稱為全國最富有的人，有錢人害怕午夜的敲門聲，中國的百萬富翁正在成群結隊地逃離這個國家。

　中國經濟缺乏機會，其青年失業率接近19%，足以說明這一點。當年輕人找不到工作時，未來是黑暗的。當中國最優秀、最聰明的人逃離本國，而美國人湧入中國以賺取豐厚金錢時，習近平將面臨大問題。總之，投資共產主義向來都不是個好主意。

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